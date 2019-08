La cancha de la polémica

La necesidad obliga a buscar recursos. Ese es el argumento con el que la dirigencia de Barcelona justifica el alquiler del estadio Monumental para el concierto del reguetonero Maluma, decisión cuestionada por algunos socios e hinchas, quienes consideran que se está poniendo en peligro el patrimonio del club.

Una de las mayores preocupaciones es el daño que pudiera sufrir la cancha, considerada como una de las mejores del país. También se cuestiona la forma en la que se sellan los acuerdos de arrendamiento.

“En sí, alquilar el estadio para generar ingresos extraordinario al club no está mal, es válido. Lo cuestionable es hacerlo sin cumplir los procedimientos. Por ejemplo, aún no se ha elegido un presidente del edificio estadio Monumental, como señala la Ley de Propiedad Horizontal, y básicamente que los copropietarios de suites y palcos no tengan completamente transparentada la información de las condiciones y términos con los que se alquila el escenario, los valores y, que dentro de estos términos y condiciones, se cuenten con las garantías suficientes para preservar el escenario”, le comentó a EXPRESO el socio Munir Massuh, miembro de la Comisión de Control y Transparencia de Barcelona, conformada durante la última asamblea del club.

Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero del Ídolo, despejó ayer algunas dudas. “Fueron 50.000 dólares que se pagaron (por el alquiler). Hubo quienes dijeron que era mucho, que era poco, fueron diversos criterios, pero llamé a las personas que alquilan en el estadio Modelo y hablan de 30.000 dólares. Se lo alquiló a un buen valor”.

Otro socio, que pidió mantener el anonimato, denunció que el concierto de Maluma es una actividad “que no fue aprobada en sesión de directivos y propietarios de suites y palcos”.

“Barcelona es dueño de un 70 de las alícuotas del estadio, el 30 % restante pertenece a los propietarios del escenario. Entendemos que de los 50.000 dólares que anuncia la dirigencia, el 30 % no son para el club, sino para los propietarios de suites y palcos. Hay muchas dudas”, sentenció el socio.

El estado de la cancha también divide a los amarillos. Algunos socios afirman que parte del gramado fue afectado, mientras la dirigencia le aseguró a EXPRESO que en pocos días estará en óptimas condiciones.