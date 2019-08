La inconformidad, el otro rival del Ídolo

Barcelona encontró otro rival en el camino, y no se trata de extrabajadores que reclaman el pago de deudas ya vencidas. A criterio de cuatro personas consultadas por EXPRESO, la crítica de Máximo Banguera, en relación a la gran cantidad de goles que su equipo ha recibido en los últimos partidos -justo desde que él es suplente- podrían afectar la unidad del grupo, ahora que más lo necesita, porque está cayendo en la tabla de posiciones.

El psiquiatra y psicólogo Eduardo Tigua tiene su lectura respecto al tema. “Es una realidad que se riñe con la ética lo que ha declarado Banguera. Las personas que tienen madurez sabrán comprender lo que hay entre líneas y los que no, lo tomarán a la ligera. Si está bien o está mal, eso está en el corazón de la persona que lo interpreta, no en quien lo dijo. Frascarelli se debe sentir comprometido, porque desgraciadamente las circunstancias lo ponen en evidencia, pero si él es un profesional sabrá luchar con ese compromiso y sacará adelante su imagen mediante el trabajo y el esfuerzo”.

Ermen Benítez, exdelantero del Ídolo, tiene otra apreciación, que anticipa la división que se puede crear en el plantel. “Todo jugador que llega a un equipo tiene que esperar su oportunidad. No recuerdo que Máximo haya tenido alguna falla grave como para sentarlo. El técnico (Leonardo Ramos) creo que no está al tanto de lo que Banguera le ha dado al equipo”.

Galo Vásquez, otro futbolista que vivió el interior del camerino amarillo, también se pronunció. “Banguera es un referente en el equipo y ha exteriorizado un reclamo al actual entrenador. No creo que el problema sea directamente Frascarelli, pues la presencia del arquero uruguayo es decisión de Ramos. No comprendo el motivo por el que se lo ha relegado del equipo principal a Banguera. Las cifras demuestran que a él no le ha ido mal y por todo el tiempo que lleva en el equipo (desde la temporada 2009) sí le tiene que haber molestado esta decisión”.

Nicolás Asencio, hoy miembro de la Comisión de Fútbol de Barcelona, descartó que exista algún inconveniente entre Banguera y el cuerpo técnico comandado por Ramos. “Máximo ha expresado su preocupación por lo que está pasando en el equipo. Es algo normal, en ningún momento menciona algo más o da a entender que está molesto por algo. El equipo está unido y todos estamos arrimando el hombro para mejorar”.

Tratando de calmar las aguas, Banguera hizo una ampliación de sus declaraciones.

“Nos llevamos superbién (con Frascarelli). Dentro del equipo puede haber una disputa sana. Trato de alentar a los compañeros desde fuera para que todo les salga bien. Siempre trato de ser honesto y un gran compañero. Todo el respeto y admiración hacia Frascarelli. Yo también soy parte del equipo, la responsabilidad viene de todo el plantel. No hemos pasado un buen momento en la parte defensiva, pero me incluyo”, sentenció.

MB1 recordó que hace un mes rechazó una oferta de México, porque está muy comprometido con su institución.

Luego de cumplir una buena campaña, en la que incluso se apoderaron del liderato, desde la fecha 16, cuando cayeron 1-0 ante El Nacional -con Banguera como titular, los amarillos suman cinco partidos, en los que acumularon cuatro derrotas y una victoria, con siete a favor y once en contra. MGD

Los expertos de Expreso

Resentimiento

Eduardo Tigua, psiquiatra y psicólogo.

Se puede sobreentender que hay resentimiento en las palabras de Máximo Banguera, pero es comprensible también. Si uno ha dado tanto por el club y llega alguien y lo descuida, obviamente es comprensible que ese resentimiento se desborde y puedan ocurrir este tipo de declaraciones.

Es verdad

Ermen Benítez, exjugador de Barcelona.

El arquero Máximo Banguera no le ha faltado el respeto a nadie. Está diciendo, en parte una realidad, pues desde que Damián Frascarelli asumió la titularidad, el equipo ha recibido muchos goles (10). De esta forma Máximo está expresando su molestia por haber sido ‘banqueado’, para mí sin razón.

Para saber

Novedades.

Para el partido del lunes ante Fuerza Amarilla, Barcelona ya podrá contar con el volante Sebastián Pérez, quien cumplió su sanción. Darío Aimar dijo que a fin de temporada analizará opciones, porque hoy está bien en el Ídolo.

Alternativa.

Previo a su viaje a México, el representante de jugadores José Chamorro dijo que maneja algunas opciones allá para Michael Arroyo, además del Dorados de Sinaloa.