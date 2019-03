Barcelona, sin puntería ante Liga de Quito

Barcelona no pudo derrotar a Liga de Quito y se tuvo que conformar con un empate a 1 este sábado 30 de marzo de 2019. Desde el inicio del compromiso, los canarios intentaron llegar al arco contrario con varios de sus hombres. A los 8 minutos, llegó el primer aviso, cuando Fidel Martínez realizó un disparo que se fue por encima del travesaño.

A los 22’, Mario Pineida y Stalin Caicedo llevaron a cabo una brillante combinación por el sector zurdo. El lateral torero se sacó a varios rivales del camino, ingresó al área, y cuando estaba solo frente a Adrián Gabbarini, su remate cruzado se fue apenas desviado. Era la chance más clara hasta el momento.

Sin embargo, tres minutos después (25’), llegaría la recompensa a la insistencia barcelonista. Martínez recibió un balón en la media luna del área, remató de zurda y puso la pelota adentro de las redes para el 1-0.

Liga casi no tuvo reacción. A los 27’, Rodrigo Aguirre no pudo capitalizar una habilitación desde el sector izquierdo. En todo el primer tiempo, los albos no remataron nunca al arco rival.

En el segundo tiempo, los visitantes salieron con más determinación en busca del tanto que les diera el empate. Sin embargo, no tuvieron la profundidad necesaria para inquietar a Máximo Banguera.

Con el pasar de los minutos, Barcelona volvió a adquirir protagonismo. A los 64’, los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron otra chance clara: un centro de Martínez fue interceptado por Christian Alemán, pero su disparo fue muy elevado.

La mejor opción para los liguistas se dio a los 72’, cuando Banguera tapó un cabezazo a quemarropa. Fue a los 84’ cuando llegó el empate definitivo, gracias al artillero uruguayo Aguirre