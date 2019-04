La mano charrúa se asienta en Barcelona

Aficionado del boxeo, amante de la línea bielsista, encarador, firme en sus ideales, estricto y temperamental. Solo algunos de los apelativos que conforman al perfil del nuevo director técnico de Barcelona, el uruguayo Leonardo Ramos, que tuvo una gran campaña en Peñarol años atrás y hasta estuvo en planes de sentarse en el banquillo de Emelec. Su llegada potencia la confianza que le ha puesto el club a los entrenadores de nacionalidad charrúa, el tercero en menos de cinco años.

El argentino Carlos Ischia fue el último no charrúa en el banquillo amarillo. Luego llegó Rubén Israel, quien metió a los toreros en la final del 2014 y luego contrataron a Guillermo Almada, quien fue despedido por la parcialidad torera hace pocos días.

Pero qué hay detrás de este estratega charrúa de 49 años. Como futbolista tuvo una basta carrera: pasó por Argentina, España, Uruguay y Chile. De hecho siendo futbolista de Chacarita en 2006 enfrentó a Matías Oyola, entonces jugador de Independiente de Avellaneda, en un duelo que le dejó una bonita anécdota con su DT, Osvaldo ‘Chiche’ Sosa.

Su carácter fuerte viene desde esa época. Tuvo un fuerte cruce con un DT en España defendiendo al Salamanca. Le propinó un golpe en el camerino luego de que el entrenador lo insultó.

No obstante, Ramos hoy asegura en entrevistas en medios uruguayos, que dista de aquellos días, aún así, es muy firme en sus decisiones como estratega. Su salida del club Saudí trata de un episodio así.

Ramos le quitó la capitanía al portero del Al Ettifaq, Raïs M’Bolhi, al preferir tener uno de campo. Él arquero era ídolo y el movimiento no le gustó a la dirigencia que presionó por su presencia. Al final el DT y los directivos disolvieron en buenos términos la relación en noviembre pasado.

En una entrevista en su época de DT en Peñarol, aseguró que “en los equipos míos, el que juega bien, pero no corre y no mete, conmigo no juega”, anticipando su rigurosidad en cuanto al compromiso que le exige a sus dirigidos. Una mano charrúa, con un estilo semejante al de Almada. La era del firme Ramos inicia. SDP

Trobbiani, indignado por elección a Gavica

Fuego cruzado entre exjugadores

Marcelo Trobbiani perdió los estribos en su programa en Radio Atalaya y arremetió contra la dirigencia de José Francisco Cevallos, por la elección de José Gavica como interino y no de su hijo, Pablo, de reservas.

“Estoy indignado y no por Gavica, sino por esta dirigencia. Me deben 4 meses y dos pasajes que me los tuve que pagar para ir a ver a mis nietos en las fiestas. Estoy cansado, échenme si quieren. Cevallos si querés échame, Cuentas vos no existís”, dijo.

Carlos Alejandro Alfaro Moreno dijo que respaldaba lo dicho por su compatriota.

Pero el que respondió al campeón del mundo en México 86 fue Nicolás Asencio, que hasta lo invitó a salir del país.

“Alfaro lo trajo a él para que sea imagen de las formativas, pero con el visto bueno de José Francisco. Debería ser agradecido con él. Marcelo no puede hablar de lo que se ha hecho en estos cuatro años. Si para él es un desastre, qué hace en nuestro país. Que se vaya”, disparó. SDP

El detalle

Bustos se queda

Cuando todo parecía que Fabián Bustos sería el nuevo DT de Barcelona, todo se cayó. “Muchos rumores, pero se tomó una decisión y me quedó acá. No es cierto lo de la cláusula de salida de 500 mil dólares. En medio hay gente que busca dañar”.