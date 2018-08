La sorpresa de Ayoví

Llegó para reforzar en este semestre a Barcelona y todavía no ha sido incluido en ninguna convocatoria de Guillermo Almada. No era común el tema José Ayoví: no estaba lesionado y entrenaba con regularidad, pero no asomaba en los partidos de Barcelona. La cadena internacional ESPN de México publicó la razón de su ausencia. Una sorpresa para el balompié ecuatoriano.

“El exjugador de Cafetaleros de Tapachula José Ayoví dio un resultado analítico adverso (presencia de una sustancia prohibida o productos derivados que evidencian el uso de métodos prohibidos) durante su paso por el fútbol mexicano y su traspaso al Barcelona de Ecuador podría estar en riesgo”, reza en su inicio el artículo de la popular televisora.

Ellos mismos confirman tener “información sobre el resultado que arrojó la primera prueba del ecuatoriano”. No obstante, han optado por esperar la conclusión de la segunda prueba para “considerar como dopaje” el resultado de Ayoví. La sustancia todavía se desconoce.

EXPRESO intentó comunicarse con el presidente de Cafetaleros, José Luis Orantes, pero vía telefónica decidió cerrar la llamada, mientras que por mensajes se alió al silencio.

Este Diario pudo conocer que la Liga MX informó hace dos meses, mediante un comunicado, que no se encontraron casos de doping ni en la Primera División del fútbol azteca, ni en el Ascenso (categoría que disputaba Ayoví antes de volver al Ídolo).

Al igual que el presidente de Cafetaleros, Álvaro Ortiz (presidente de la Asociación de Futbolistas en México) no emitió comentarios sobre el tema.

EXPRESO también se contactó con los directivos del club canario Aquiles Álvarez (presidente deportivo) y Carlos Alejandro Alfaro Moreno (vicepresidente). El primero no respondió, sin embargo el Beto invitó al medio a asistir a la rueda de prensa de hoy (11:00), donde darán una versión oficial de este sorpresivo asunto. SDP-PR

