Lágrimas y goles en la hora del adiós

Llegó la avalancha de goles de los canarios. Uno de los que más celebró fue el quinto, obra de Christian Alemán, en una espectacular chilena que quienes ya peinan canas la relacionaron con la de Víctor Ephanor en el estadio 9 de Mayo de Machala, aquella que le dio un título a Barcelona midiendo a Técnico Universitario.

El cronómetro avanzaba, ya era el minuto 88 y desde las gradas se dejó caer el agradecimiento de los hinchas, convertido en un nuevo coro: “Oooh Almada no se va... no se va... no se va... Almada no se va”. Fue el momento más emotivo. El estratega charrúa se rindió y dejó escapar todo aquello que trató de contener, la expresión mojada de su alma, más lágrimas.

“Aquí dejo grandes amigos. Una parte de mi vida se queda en el club al que le deseo lo mejor del mundo y al que algún día espero volver”, concluyó.

Lo que se vio

Lo bueno

Producción

Fidel Martínez está en la recta. Es el goleador de Barcelona, pero también uno de los que más aporta en la elaboración de juego de su equipo. No llegó como 9, pero está cubriendo bien esa posición.

Lo malo

La violencia

Al término del primer tiempo un joven hincha de Barcelona tuvo que ser retirado del estadio, con su cabeza rota. No se dieron mayores detalles del incidente, pero se lo llevaron vendado.