Médico de Barcelona se acoge al silencio por salida Marques

Las enfáticas declaraciones de Guillermo Almada tras el empate el sábado 30 de marzo contra Liga de Quito en el Monumental, despertó la duda de quién podía ser el culpable de la situación y la molestia que había expresado el DT torero por la salida de Gabriel Marques.

“Hay una situación que me tiene bastante molesto, porque (Marques) tuvo un cuadro de diarrea y vómito anoche (viernes) en la concentración y el doctor no me pasó ningún informe y no pudimos tomar los recaudos desde el vamos. Esa es la realidad, me enteré en el entretiempo y tuvimos que hacer la variante cuando no podía más”, dijo Almada en la rueda de prensa.

Aunque el volante canario salió en camilla, Almada descartó alguna lesión. “Es lamentable pero es así, se pensó por parte de la sanidad que no pudiera correr ningún riesgo en el partido, pero le afectó bastante”, agregó el DT canario.

EXPRESO se contactó telefónicamente con el Dr. Andrés Arce, encargado del departamento médico del cuadro torero, y aunque respondió, prefirió mantenerse al margen del tema y no dar explicaciones del caso.

Barcelona podrá contar con Gabriel Marques para el próximo choque de los toreros en LigaPro, cuando visiten el estadio Olímpico Atahualpa para medir al América de Quito, que jugará mañana contra Guayaquil City en la busca de su primer gol y victoria del torneo.