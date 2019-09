Barcelona va a semis sin sufrir

Barcelona comenzó con el resultado a su favor. El 1-1 en el Atahualpa le dio una licencia importante al cuadro amarillo, pero a pesar de la ventaja, los amarillos fueron a buscar el gol que les de la tranquilidad. No lo encontraron, pero tampoco pasaron sustos para sellar su clasificación.

A diferencia de lo que se esperaba, el choque en el Monumental nos presentó dos equipos muy metódicos y calculadores. Leonardo Ramos mandaba al campo una alineación con novedades, desde la reaparición de Máximo Banguera en el pórtico amarillo hasta la la titularidad de Jeancarlo Montaño como extremo, posición que no interpretaba desde la Copa Alberto Spencer.

Barcelona, a pesar de clasificar con el empate a cero, fue el equipo que intentó siempre ir hacia adelante e imponer su fútbol. El toque diferente de Damián Díaz en conjunto con Fidel Martínez volvieron a ser el revulsivo en el equipo amarillo, pero El Nacional se cuidaba las espaldas y evitaba dejar espacios a sus espaldas.

No obstante, el conjunto canario logró filtrar un par de pases que terminaron en un mano a mano, como el de Montaño vs Johan Padilla, pero el portero del los militares salió airoso. Eran jugadas muy puntuales, el fútbol en el Monumental era trabado, medido y no fluido.

El Nacional probaba con tiros de media distancia, pero se preocupaba más en cuidarse que en sumar gente al ataque. Aún así, con esos recaudos, Jairo Padilla tuvo en sus pies un rebote que lo dejó cara a cara con Banguera, pero su remate se fue a la grada.

El complemento prometía un duelo con más emociones, más riesgos y, sobre todo, más rebeldía del equipo necesitado de esta llave, El Nacional.

Pero lo cierto es que el equipo de Zuleta no cambio su plan inicial, se aferro a bloquearle los circuitos en ataque a Barcelona y esperar algún error que en los segundos 45 minutos no apareció.

Lo más peligroso que intentó el visitante fue una doble jugada que lo único que hizo fue describir el momento de Máximo Banguera, que le dijo a su gente que está despierto y preparado para cuando su equipo lo necesite.

Desde el merecimiento, Barcelona produjo más ocasiones cercanas al gol y mereció gritar al menos un gol, pero así como Barcelona gozó de un Banguera salvador, cuando lo invitaron al duelo a Padilla, este respondió.

Este resultado define las llaves de semifinales de Copa Ecuador, el Ídolo del Astillero se deberá medir a Delfín por un cuadro, y en le otro estará Emelec con Liga de Quito. Una clasificación amarilla merecida, pero que no dejó la mejor de las sensaciones.