El Astillero, en alerta

Era un temor que se posaba en la mesa de cuestionamientos por este nuevo formato de torneo de la LigaPro y hoy es una realidad: Barcelona y Emelec corren un claro riesgo de finalizar su participación en el torneo local a un mes de que termine el año.

Los amarillos, luego de esa mala racha al final de la temporada regular, no han logrado levantar el rumbo futbolístico y, a pesar de la vinculación del nuevo cuerpo técnico, parece que los toreros están lejos de encontrar signos de mejoría.

Emelec no es el mismo que el del inicio de año, pero contra el equipo más regular del torneo, Macará, no pudo cristalizar su evolución y para la fecha del jueves deberá lograr algo que todavía no ha sucedido en la temporada: derrotar en Ambato al equipo de Paúl Vélez por más de dos goles.

Para ambos clubes de Guayaquil, la situación es compleja, Barcelona tiene a su favor la opción de ventaja deportiva, pero los eléctricos deberán apelar a su garra y conseguir una victoria que costará sangre.

Un gol para rescatar el final de temporada