Barcelona y Emelec, en la puja por Amarilla

El mercado de pases en el fútbol ecuatoriano vuelve a abrir sus puertas en junio y ya empiezan a existir algunas novedades en los clubes de la LigaPro. Según información procedente de Argentina, Barcelona y Emelec buscan fichar a uno de los goleadores del campeonato nacional 2019.

Luis Amarilla tiene 9 goles firmados en esta temporada como futbolista de Universidad Católica y sus buenas presentaciones lo han puesto en la mira del Astillero. El paraguayo está a préstamo en el equipo capitalino y el dueño de su pase es Vélez Sarsfield, que pide 1.5 millones de dólares por el 60% y 2.8 por el 80%.

Barcelona actualmente tiene tres cupos de extranjeros ocupados y la LigaPro permite un máximo de hasta cinco, lo que no sería descabellado para el club torero, que además ha peleado este año en la búsqueda de un delantero de área letal. Víctor Estupiñán llegó como la carta de gol, pero no ha sido garantía. A esto se suma la posible salida de Leonardo Campana luego del Mundial sub-20 de Polonia.

Por el lado de los eléctricos la historia es similar. Crecen los rumores de la venta de Brayan Angulo al fútbol internacional y los azules solo se quedarían con Daniel Angulo como delantero neto, por esa lectura estarían obligados a buscar uno.

Luego está el tema del foráneo. De los cuatro inscritos que tiene el Bombillo, dos dejarán el club a mitad de temporada debido a la finalización de sus contratos. Fernando Luna y Joel López Pissano no vestirían la azul y plomo al terminar la Copa América 2019.

Con tres cupos libres para un foráneo, los azules ya empiezan a buscar a ese goleador que reemplace al Cuco, en caso de que se ejecute su venta.

Amarilla sí podría jugar en Copa Libertadores con Emelec. Además, sí podría cambiarse de equipo a mitad de temporada, según las nuevas reformas de la LigaPro.