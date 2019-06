Barcelona le debe nueve meses de sueldo a Michael Arroyo

Michael Arroyo quiere seguir defendiendo el uniforme de Barcelona. El jugador solo piensa en amarillo, hasta el punto de que no tiene un plan ‘B’ por si las negociaciones con la directiva canaria no llegan a favorecer a ambas partes.

“No queremos pensar en otra opción que no sea Barcelona porque creemos en José Francisco Cevallos (presidente amarillo). Si no creyéramos en la palabra del presidente este caso ya estaría en la FIFA”, manifestó a EXPRESO el representante de Gambetita, José Chamorro.

La directiva del Ídolo del Astillero le debe nueve meses de sueldo a Micky, razón por la cual no se presentó a los reconocimientos médicos y a los entrenamientos del club después de cumplir los seis meses de suspensión. “A Michael le deben nueves meses y lo mandan a llamar para que vaya a entrenar, eso es incorrecto”, dijo el representante.

La semana pasada se reunieron ambas partes para ver cuáles eran las posturas. Acordaron que Arroyo tenía que conversar primero con el entrenador Leonardo Ramos y después la directiva le haría llegar a Chamorro un planteamiento de pago por los meses de sueldo que le deben a su representado.

“El profe Ramos ya habló ayer (5 de junio de 2019) con Arroyo. El técnico quiere contar con él, aunque antes quiere que empiece a entrenar para que esté en condiciones físicas”, recalcó Chamorro.

En cuanto a la deuda que mantienen los canarios con el atacante ecuatoriano, la directiva aún no le hizo llegar una oferta a José Chamorro. “No me han dicho cuando me van a hacer el planteamiento de pago, pero espero que lo hagan entre hoy y mañana”, añadió.

Si el jugador decide terminar el vínculo con el Coloso de América, la dirigencia se metería en una deuda grande. “Si Michael decide dar por terminado el contrato tendrán que pagarle los nueves meses adeudados más el año y medio que tiene de contrato”, finalizó el agente.