Listas las elecciones en el Ídolo

El palco oeste del estadio Monumental es el escenario donde el 19 de octubre de 2019 los socios de Barcelona elegirán el directorio que manejará al club más popular del país en los próximos cuatro años.

El Tribunal Electoral designado por la asamblea dio a conocer detalles del evento, que se realizará entre las 09:00 y las 16:00. Los requisitos indispensables para poder ejercer el derecho al voto son presentar la cédula o el pasaporte, además de constar en el padrón electoral.

Se ha planificado un operativo de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, para que al lugar no ingresen personas que no estén habilitadas para sufragar. También se prohibirá la presencia de: banderas, bombos, etc.

Los socios con movilidad reducida tendrán a su disposición un vehículo que los transportará desde la playa de estacionamiento hasta el recinto electoral. Se le dará facilidades a quienes necesiten la compañía de un familiar.

A las 16:00 se cerrarán las juntas receptoras del voto. Desde esa hora nadie más podrá sufragar, incluso personas que estén haciendo fila.

El escrutinio se iniciará de inmediato, con la presencia de delegados y representantes de las dos listas participantes.