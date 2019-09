Por el Barcelona más grande de la historia

Carlos Alejandro Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez hicieron oficial su candidatura a la presidencia de Barcelona Sporting Club con la idea de volver a meter al club entre los más importantes de América y sanar la deuda millonaria del club.

Ya se había anunciado durante la semana pero esta noche del 11 de septiembre, Carlos Alejandro Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez hicieron pública y oficial su candidatura a la presidencia y vicepresidencia de Barcelona Sporting Club el próximo 5 de octubre, cuando se celebren la elecciones del nuevo mandamás del cuadro amarillo.

Con su lema de “El mejor Barcelona de todos los tiempos”, el binomio que buscará el mando del club enfatizó puntos deportivos y sobre todo, el rival económico que tienen con el déficit del club y de qué manera planean terminar con tantas deudas acumuladas.

Con un lleno total en la sala en participación con socios, periodistas y exjugadores, Aquiles Álvarez expuso un discurso en el que resaltó la importancia de devolverle la casta a Barcelona y el por qué se fue de su cargo en la presidencia de José Francisco Cevallos.

“Dicen que abandone el club, pero no es así. Yo estoy aquí porque siempre quiero ganar con Barcelona, porque vivimos un ambiente de inconformidad y hay que ponernos esta pies y trabajar para lograr nuevas hazañas. Un barcelonista de 21 años no sabe lo que es vivir una final de Copa Libertadores. Queremos dejar atrás el pasado y ser un club transparente. Llegó la hora de mirar el futuro y cambiar la historia. A los hinchas y socios: tenemos una responsabilidad que se llama Barcelona”, dijo el expresidente deportivo del club canario, quien será el candidato a la vicepresidencia en este binomio.

David Concha, otro miembro del equipo de trabajo que tendrá Alfaro Moreno y Aquiles Álvarez, explicó a cuánto puede aspirar este club con sus ingresos y en cuánto podría liquidarse la deuda. “Lo deportivo es en consecuencia de lo administrativo. En los flujos que hemos desarrollado, Barcelona es un proyecto muy viable no solo para ser campeón del Ecuador sino para conseguir logros regionalmente. Esta titulación de flujos nos va a quitar del flujo anual, menos de lo que esta dirigencia ha gastado anualmente para servir la deuda. No vamos gastar más, sino menos y para lograrlo es proyectándolo a 8 años”, sentenció.

Por último, Alfaro Moreno explicó por qué volvió a apostar por el club de sus amores y espera ganar para restablecer el orden en el cuadro amarillo. “Si no estuviéramos convencidos que podemos salvar a Barcelona de los problemas no estuviéramos aquí. Esto no es política, es nuestro club y todos pateamos para el mismo arcos. Queremos construir un Barcelona diferente”, explicó el Beto.

Agregó que además de los retos deportivos, uno esencial es el económico. “Para nosotros es un gran amor, lo vivimos de diferente manera, hemos vivido momentos inolvidables, de campeonatos, noches sin dormir, incluso un partido por no descender, cuando nos debían cantidad de meses. Queremos salvar el club, ganar Libertadores, campeonato y Copa Ecuador, pero hay un duelo importante y es ganar en campeonato financiero”, agregó el aspirante a presidente.

Entre otras intenciones que maneja este binomio, es plantear una estructura organizativa para frontar los retos deportivos, ser el club ecuatoriano más competitivo internacionalmente, gestionar el crecimiento y profesionalización del club, gestionar un impacto social y económico en el país y ser un plantel modelo al promover sus canteras.

Al final, el evento cerró con una foto de todo el grupo de trabajo que conforma esta lista, sobre la tarima mientras caía confeti de colores del club.