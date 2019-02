Invictos, pero con falta de puntería

“Generamos situaciones, pero erramos en el puntapié final”. Muy consciente de su actualidad, Barcelona se mantiene invicto y posee el mejor promedio goleador del torneo local, a pesar de sus limitaciones en el tramo final. Guillermo Almada lo reconoce y aunque le agradan los marcadores abultados, prefiere destacar la paciencia para conseguir el objetivo: triunfar.

“Intentamos darle intensidad y ritmo, y equivocamos en eso. En el segundo tiempo nos faltó ser más claros en el último pase y en la definición”, insistió el técnico uruguayo al analizar la reciente victoria 2-0 ante Mushuc Runa, rival que llegó a encerrarse en su área y dificultó el accionar torero. “Los contrarios tienen sus méritos”, añadió.

El criterio de Almada es justo, al igual que su necesidad empírica de ganar goleando. Sobre todo cuando el plantel mantiene las características muy definidas: presión alta desde el arranque y embestidas desenfrenadas por las bandas.

No obstante, las descargas de esas constantes jugadas de peligro no logran llegar a su destinatario, en gran porcentaje. Situación que no les permitió concretar un marcador mucho más cercano a lo que generaron.

Aun así, marcaron siete tanto en tres compromisos y recibieron apenas dos, ante El Nacional, Macará y Mushuc Runa, que si bien son clubes con una actualidad deportiva compleja, representan un grado de dificultad considerable por su única consigna defensiva.

Los resultados de estos cotejos adquieren el membrete de “mentirosos”, pero logran rescatarse gracias al “aplomo y paciencia”. Humberto Pizarro, entrenador ecuatoriano que dirigió a Emelec, concuerda con Almada y además destacó la capacidad del uruguayo para realizar los cambios en el momento “preciso”.

“Barcelona tendría que aprovechar mayormente las opciones de gol que se le presenten en el primer tiempo, porque de esa manera destruye cualquier trabajo defensivo del rival. Creo que el resultado fue mentiroso porque pudo haber ganado 4-0 tranquilamente”, acotó Pizarro.

Para Ricardo Armendáriz, exjugador de Barcelona, las imprecisiones son normales en un campeonato que apenas lleva tres fechas.

El Bocha considera que los toreros no están en su mejor momento, “ninguno lo está”; pero prefiere quedarse con lo que demostró un jugador en particular: Marcos Caicedo. Para Armendáriz, el extremo amarillo recuperó su nivel y ahora se vuelve mucho más incisivo con sus llegadas a fondo.

Hubo quienes dejaron de lado la puntería y optaron por analizar las posibilidades con las que cuenta Barcelona al momento de alternar. Alfredo Encalada, exestratega de la selección ecuatoriana, considera que varios jugadores amarillos mostraron sus posibilidades de juego y otorgan un recurso adicional al ingresar.

Por ahora, el Ídolo es el dueño del primer lugar, a pesar de complicaciones que de a poco deberían ir puliéndose. JMS

Los expertos de Expreso

Humberto Pizarro, técnico nacional

Lo bueno

Paciencia

Barcelona tuvo la tranquilidad necesaria para no cometer errores defensivos. De esa forma, en el segundo tiempo demostraron aplomo y consiguieron su objetivo.

Por mejorar

Concreción

Debe aprovechar mayormente las opciones de gol que se le presenten en el primer tiempo, porque de esa manera destruye cualquier trabajo defensivo del rival.

Ricardo Armendáriz, exjugador

Lo bueno

M. Caicedo

La recuperación de Marcos Caicedo es muy destacable, está ganando sus duelos en el uno contra uno, situación que la temporada pasada le costó mucho.

Por mejorar

Puntería

No están en su mejor momento deportivo, pero es normal, ninguno lo está. Tienen que mejorar la precisión en el traslado del último cuarto y su posterior ejecución.

Alfredo Encalada, técnico nacional

Lo bueno

Variantes

Hay jugadores nuevos que mostraron que son posibles variantes de juego. Eso es lo mejor al momento de oxigenar las líneas en Barcelona.

Por mejorar

Estructura

Tendrían que mejorar la estructura táctica del equipo. La conectividad por momentos se les complica y el fútbol es colectivo. Dependen de los nexos.

JUEGAN HOY

Amistoso

Barcelona jugará hoy (20:00) en la Fiesta Verde y Blanco, ante Liga de Portoviejo, en su presentación oficial. Una plantilla alterna se desplazó hasta Manabí, mientras que los estelares permanecieron en Guayaquil para entrenar a doble jornada.