Banco se disculpa con Alianza Lima tras difusión de spot

Mediante un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, el Banco Pichincha anunció que decidió retirar el video del spot titulado ‘El nuevo amuleto de la selección’, en alusión a que la camiseta de Alianza Lima le dio suerte a la selección de Perú sobre Brasil, pero que fue utilizado por hinchas rivales para revivir una vieja broma que hace burla a los Íntimos de la Victoria.

“Estamos orgullosos de apoyar a uno de los equipos más importantes del Perú y reafirmamos nuestro compromiso con Alianza Lima”, señala el texto publicado en la red social.

El gerente de Marketing del Alianza Lima, Benjamín Romero, había manifestado su confianza en que el Banco Pichincha retiraría el clip y aclaró que no les fue consultado.

“A nosotros no nos presentaron, no vimos el vídeo, no lo aprobamos. La idea no es especular, que se aclare la situación, la idea no es pelearnos con nuestro aliado principal, simplemente en todas las relaciones ocurren temas y este tema se salió de control, ellos al no comunicarnos esto (emisión de la imagen) en estos momentos deben asumir una iniciativa”, dijo Romero.

Este contenido publicitario se lanzó a las redes sociales al finalizar el partido en el que la selección peruana derrotó a Brasil 1-0, en la ciudad de Los Ángeles. Según el conocido portal Mercado Negro, la institución financiera logró sacar una acción in real time para aprovechar la coyuntura futbolística con su divertida campaña.

El audiovisual retirado estuvo más de 16 horas publicado y obtuvo más de 12 mil reacciones y casi 8.000 comentarios.