La noruega Ada Hegerberg gana el primer Balón de Oro femenino

“Quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: crean en ustedes, no se paren nunca”, dijo.

“Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas , gracias por lo que haces por el fútbol femenino”, dijo la jugadora.

Murray critica el “ridículo sexismo” de la entrega

El tenista británico Andy Murray explotó en redes sociales al ver cómo el DJ Martin Solveig le preguntó a Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro femenino, si sabía “perrear”.

Murray, conocido defensor de la igualdad en el deporte, calificó el acto como “otro ejemplo del ridículo sexismo que aún existe en el deporte”, a través de la red social Instagram.

“¿Por qué las mujeres aún tienen que aguantar esta mierda? ¿Qué le preguntaron a Mbappé y Modric? Me imagino que algo relacionado con el fútbol. Y para toda la gente que piense que estamos exagerando y que piense que fue una broma... No lo fue. He estado metido en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal”, continuó el que fuera número uno del mundo.

Solveig se disculpó posteriormente con Hegerberg, tres veces ganadora de la Liga de Campeones y que se convirtió en la primera mujer de la historia en alzarse con el Balón de oro femenino.