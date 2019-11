Dreer: “Ya hablaremos de la renovación, hoy importa el partido del jueves”

Esteban Dreer es un jugador insignia del Club Sport Emelec. Desde su llegada en 2012 tuvo que vivir gratas y duras experiencias con el cuadro eléctrico. Esta temporada ha sido una excepción, tuvo grandes compromisos y ha sido un baluarte en la campaña y a fines de año cierra su vínculo con el club. Aunque anhela la renovación hoy piensa en la clasificación contra Macará se concrete, aunque reconoce que es una tarea compleja.

“Estoy muy tranquilo. Espero que termine todo y lograr con el equipo otra meta, hacer un gran partido el jueves. Algo hemos hablado de la renovación, pero aún no hemos cerrado, estoy contento y velo por mi familia. No me gusta decir que hay opciones, estoy en casa y trataré de llegar a un acuerdo y seguir muchos años acá. Lo único que añoro es que Emelec pelee los torneos y mejore como institución. Lo único en lo que pienso es en lo del jueves, nada más”, explicó el portero azul.

Dreer identifica que cada uno, tanto Macará como Emelec, tendrá su plan por ejecutar y en ese camino será importantísimo que los azules sean efectivos, lo que les faltó el fin de semana en el Capwell. El portero azul no subestima al rival, de hecho reconoce que es favorito.

“Si convertimos el primer gol el rival va a tener dudas. La responsabilidad es nuestra al tener que buscar los dos goles, pero también del rival por cerrar la serie. Cada uno buscará lo que necesita, estaremos unidos y buscaremos correr en el mismo sentido y que las situaciones que creamos tengamos que concretarlas. El equipo está tranquilo y va a dar todo. Es un partido difícil y ellos son favoritos”, agregó Dreer.

El Bombillo visitará este jueves 28 de noviembre el Bellavista de Ambato con la obligación de ganar por más de dos goles. El dato particular es que Macará no ha recibido dos goles en todos los 31 partidos que ha jugado en la temporada. Además, este año Emelec jugó tres veces en este reducto, ganó, perdió y empató una vez.