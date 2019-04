Valencia: “Siempre quise retirarme en el United”

Con nostalgia, así vive sus últimos días en el Manchester United el ecuatoriano Antonio Valencia, quien el próximo mes cumple su contrato con los Red Devils, el mismo que no será renovado por recomendación del cuerpo técnico y la directiva.

“Siempre quise retirarme en Manchester, pero ha sido decisión del DT (Ole Gunnar Solskjaer) y los directivos, sinceramente estoy agradecido con todos acá, que han sido muy sinceros conmigo”, comentó a radio Cobertura el jugador nacional.

Toño, que no defiende en la cancha al United desde el pasado 2 de enero debido a una lesión de la que ya está recuperado, tiene la intención de jugar sus últimos partidos para despedirse de la afición.

“Ahora no estoy jugando por el equipo, pero me estoy preparando para la Copa América, si no me llama el técnico (Bolillo Gómez), igual seguiré poniéndome en forma para llegar a otro club”, dejó saber el exjugador de El Nacional.

Finalmente, quiso reiterar su agradecimiento a los seguidores del United por todo el respaldo recibido. “Decirle muchas gracias a los hinchas, que se han portado de manera maravillosa conmigo”, dijo el experimentado futbolista.