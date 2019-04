Antonio Valencia no jugará ante FC Barcelona

El ecuatoriano Antonio Valencia está borrado por el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. El técnico dejó al tricolor fuera de la nómina que viajó hasta Barcelona para jugar mañana, martes 16 de abril de 2019, la revancha por los cuartos de final de la Champions League.

Valencia ya jugó con la selección nacional los partidos amistosos de marzo y volvió a Manchester recuperado físicamente para tratar de cerrar, en la cancha, su última temporada con los Diablos Rojos. Pero Solskjaer se mantuvo en que el tricolor “no está en forma” y no lo ha convocado.

El fin de semana, el estratega noruego pudo dar una oportunidad a Valencia, ante la suspensión de Ashley Young. Pero en su lugar apostó por Diogo Dalot (20 años). Asimismo, había la posibilidad de que el ecuatoriano sea considerado, por lo menos en la nómina de Champions, ante la suspensión de Luke Shaw.

Algunos hinchas han mostrado todo su respaldo al tricolor en las redes sociales. Pero figuras como Paul Scholes han sido claras al manifestar que no se debería renovar su contrato. Y no solo de él. “Los contratos de Juan Mata, Ander Herrera, Antonio Valencia y Matteo Darmian estarán terminando este verano. Yo no me molestaría en renovar con ninguno de ellos”, dijo Scholes a BT Sport de Inglaterra.

La lista de jugadores que están en España para el partido de Champions está conformada por: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Diogo Dalot, Matteo Darmian, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Chris Smalling, Luke Shaw, Fred, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Anthony Martial, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford.