Antonio Valencia no comprende las críticas

Pero, la última acompañó con una frase: “Gracias mi Dios solo tú sabes cuanto he luchado. Solo por ser Ecuatoriano he recibido tanto insulto ”.

Gracias mi Dios solo tú sabes cuanto he luchado. Solo por ser Ecuatoriano he recibido tanto insulto. pic.twitter.com/qqKXs2nr3G

Durante la entrevista para la televisión, tras el partido contra Delfín, el jugador también habló sobre ese tema. “Me veo sorprendido. Ahora me insultan. Representé al país 10 años jugando en el Manchester, ganando la Premier, jugando la Champions, FA Cup, Copa de la Liga y ahora me insultan. Pero me he dado cuenta que los que me insultan nunca jugaron al fútbol”, dijo con fastidio.

Sus compañeros, como Rodrigo Aguirre, saltaron en su defensa. “A Valencia deben respetarlo. En otros países a sus ídolos nunca los tratan así, sin importar la camiseta”.

Hace unos días, en las redes sociales también se armó una campaña para bajar el nivel de rechazo hacia Valencia. No se nota un cambio.