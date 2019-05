Valencia, entregado a la Tricolor

No es cotidiano ver a Antonio Valencia entrenando en los campos de Guayaquil, pero el exfutbolista de Manchester United se focaliza profundamente en la Copa América en la que espera obtener un resultado positivo.

Toño explicó que se siente “contento” entrenando con Guayaquil City donde se ha podido reencontrar con varios amigos del fútbol como Jorge Guagua y Segundo Alejandro Castillo. “Voy a entrenar todos los días con Guayaquil City, a quienes agradezco por darme la oportunidad de moverme hasta la concentración de la selección (próximo martes). Muy contento de ver a Jorge (Guagua) y (Segundo) Castillo. Eso me ayuda para estar bien”, dijo.

Valencia, quien todavía no tiene destino asegurado para continuar su carrera, explicó que está entregado al 100% a la selección ecuatoriana, sobre todo, por el mensaje que desea enviarle al público que lo admira. “Mi servicio a la selección es un compromiso al país y a la juventud. Es necesario llevar un buen mensaje, la palabra (de ser titular o no) la tendrá el entrenador cuando me vea”, agregó.

Por último, fue claro al decir que no tiene reparos de jugar en la posición que Hernán Darío Gómez lo solicite, ya que es un constante debate si debería ser lateral derecho (como jugó en su última etapa en el United) o como extremo por derecha (posición habitual en la selección).

“Creo que estoy aquí para colaborar con la selección, dispuesto a jugar un minuto como 90 minutos, en la posición que el técnico lo requiera”, finalizó.