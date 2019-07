Chalá, el lateral que soñaba con ser policía

Si bien Aníbal Chalá destaca como futbolista profesional, ese no era el sueño del marcapunta del Toluca de pequeño, pues su intención era controlar la paz ciudadana.

“Mi sueño desde muy niño era ser policía, pero bueno, uno no puede elegir su futuro, eso está en manos de Dios, él quiso darme esta carrera y la estoy aprovechando al máximo”, comentó el lateral ecuatoriano al portal mexicano Mediotiempo.com.mx.

“Fue raro, yo estudiaba para ser policía, pero de repente, de un rato a otro, por simple curiosidad, fui a ver entrenar a mi hermano (fútbol) y mi primer entrenamiento fue con jeans, descalzo y con una camiseta”, aseguró el exjugador de Liga de Quito.

Chalá, continúa recordando que “el entrenador de la sub-12 de El Nacional me llamó, me preguntó qué edad tenía, si me gustaba el fútbol, le dije que la verdad ‘pateo una pelota nada más’, desde ese día no me separé más del fútbol”, dejó saber Chalá.

El lateral tricolor debuta mañana 21 de julio oficialmente con su equipo en la Liga MX. Lo hará de local frente al Querétaro, a las 12:00.