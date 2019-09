Leguizamón: “Está a la vista de todos lo que está sucediendo”

El Bombillo volvió a los trabajos de cara a los últimos cinco encuentros restantes en la LigaPro, pero sus protagonistas recordaron el mal sabor que les dejó el duelo ante Liga de Quito en el Capwell, en el que reconocen que se sienten mejor en lo deportivo, pero que afectó la mala decisión arbitral.

“Respecto a eso (árbitros) no hay más nada que agregar. Está a al vista de todos lo que esta sucediendo, y creo que nosotros no somos los que tenemos que tomar carta al asunto sino la gente que le corresponde. Nosotros somos jugadores y nos tenemos que encargar de jugar. No solamente nos pasó en nuestros partidos sino en varios. Es un asunto serio y hay que tomar las precauciones necesarias”, manifestó el zaguero argentino Aníbal Leguizamón.

El exfutbolista de Arsenal de Sarandí aprovechó para destacar la evolución deportiva de sus compañeros en el último choque y hasta aseguró que merecieron los tres puntos. “Hicimos un gran partido; fuimos merecedores de la victoria. El equipo encontró un funcionamiento bueno, intenso, que nos permitió atacar constantemente sin que el rival nos produjera ocasiones de gol. Este es el camino y es la manera”, agregó.

El entrenador eléctrico, Ismael Rescalvo, fue otro que recordó el impasse en el Capwell con los jueces y, al igual que Leguizamón, resaltó lo hecho por sus dirigidos en la cancha. “Solo tienes que ver la jugada anulada al minuto 94. Esos 2 puntos te pueden clasificar o dejar fuera. Son situaciones graves porque primero te estas jugando una clasificación, un presupuesto, prestigio, renovación de jugadores, muchas cosas con trasfondo y de complejidad alta. Yo siempre he defendido a los árbitros porque sé que es una posición complicada, tomar decisiones a alta velocidad; pero cuando han pasado tantas cosas en las últimas semanas, ahí es cuando puede generar duda de qué está pasando. Espero que el Comité competente haga las evaluaciones y vea qué está pasando en el campeonato”, sentenció.

El Bombillo tiene cinco duelos más para anhelar el pase al playoff de LigaPro. Este fin de semana debe enfrentar al América en el Atahualpa, luego a Olmedo en el Capwell, Barcelona en el Monumental, Universidad Católica en Quito y cierra con Mushuc Runa en Guayaquil.

“Nuestro objetivo es darle continuidad al trabajo de las últimas semanas; es seguir en constante evolución mantener el rendimiento colectivo. Las sensaciones del último partido son positivas; es la línea de trabajo que venimos buscando, una identidad de juego más clara en el terreno. El juego que hicimos el domingo con Liga debe ser un ejemplo a seguir de cara a los siguientes partidos. Si seguimos con ese nivel de concentraciones e inteligencia estoy convencido que conseguiremos el objetivo trazado”, cerró Rescalvo.