Mena: “Quisiera jugar la Copa América, si no apoyaré donde me toque”

Ángel Mena encontró su lugar en el fútbol mexicano y en su día libre, después del triunfo ante Toluca, conversó con EXPRESO y habló sobre su estado de gracia en León, siendo uno de sus goleadores y, a semana seguida, apareciendo en el 11 ideal de la fecha en la Liga MX. Fiel a sus creencias, responsabiliza a Dios y a su familia de este buen momento, al mismo tiempo, confirmó que le gustaría estar en la Copa América con la Tri. Sobre su vuelta al país, reveló que aún no está dentro de sus planes, pero admitió que en un futuro se visualiza de nuevo enfundándose la divisa de Emelec.

- Figura en León, pero en Cruz Azul no tanto.

-Siempre me he sentido bien, en Cruz Azul y acá, la única diferencia es que ahora estoy jugando y obviamente es lo que necesita todo jugador para mostrar las cualidades y condiciones que tiene. Creo que en Cruz Azul venía haciendo un buen trabajo, pero como en todo equipo grande hay competencias y no tenía el espacio que pretendía, pero tampoco hay que desmerecer el esfuerzo que hacía aunque no jugaba. Ahora se da la recompensa de no tener mucha actividad ahí. Venir a León me vino bien y las cosas están saliendo por buen camino, como uno tenía pensado y ahora hay que disfrutarlo.

- ¿Cómo lo acogen los hinchas del León con este presente?

-Como todo en la vida, siempre que las cosas van bien estarán los elogios. Las personas se acercan a felicitar y pasa en todos los ámbitos, mucho más en el fútbol, que eres una persona que saca sonrisas a muchos. En estos momentos todo es felicidad, pero como dije días atrás hay que mantener los pies sobre la tierra porque el fútbol tiene esto, se vive de momentos. Hay que aprovecharlo al máximo, pero sabiendo que hay mucho por delante.

- ¿Fue difícil la adaptación en el fútbol mexicano?

-No, ha sido buena, desde que llegué las cosas me fueron bien. Gracias a Dios no tuve inconvenientes en la alimentación porque tenemos una persona que viene desde Ecuador y nos ayuda mucho. Y la familia que es un pilar fundamental para estar tranquilo. Eso me ha ayudado para estar cómodo y dedicarme al fútbol. Cuando llegas a una liga que no conocías hay cosas que uno tiene por mejorar, pero no me tocó sufrirlo tanto.

- ¿Fue dura la última etapa en Cruz Azul?

-Normal, porque hay momentos y quizá ahí me tocó vivir uno complicado. Estaba acostumbrado a estar en actividad, jugar, marcar goles, aunque no soy un 9, pero siempre me ha gustado anotar. Si se complica el ambiente pero a la larga uno sabe que el fútbol tiene esto, hay que saber convivir con estas situaciones y mi familia fue fundamental para sobrellevar eso y disfrutar el tiempo actual.

- ¿Quedó algún resentimiento con Cruz Azul?

-No, no. Siempre guardo respeto por Cruz Azul, por los compañeros, la institución que representa y lo que me dio, jamás voy a hablar mal de ellos ni tengo quejas de lo que pasó en el club. Me llevo un recuerdo muy bonito de esa experiencia.

- ¿Hubo alguna propuesta para volver a Ecuador?

-Tengo buena relación con Nassib (Neme), más allá de que haya existido una relación de presidente a jugador, puedo considerar que hay una amistad y siempre tengo contacto con él. Hablamos de fútbol y en algún momento hubo un acercamiento, pero mi intención nunca fue regresar. Yo le di mi palabra y le dije en qué momento me gustaría volver y Dios quiera pueda cumplirla. Si él está sería muy bonito volver a Emelec.

- ¿Se puede conocer esa promesa?

-(Ríe) No, todavía no se puede decir eso.

- ¿Sueña con volver a la selección y estar en la Copa América?

-Pues sí, todo jugador aspira a defender los colores de su país y me gustaría estar en la Copa América, pero bueno yo me esfuerzo en hacer mi trabajo y después lo que Dios quiera. Si me permite estar ahí bienvenido sea y si no me tocará apoyar donde me toque.

- ¿Ha conversado con el Bolillo?

-No la verdad, no he tenido la oportunidad de conversar con él todavía.

-¿Consolidarse en México o ir a Europa?

-Sería algo muy bonito jugar allá (Europa), es uno de mis sueños y nunca es tarde para poder cumplirlo.

- Está en racha, ¿cuál es el gol que más le ha gustado?

-Todos los goles son bonitos y tienen la misma sensación y adrenalina. El primer gol que marqué en León es el más importante, ya que me dio esa confianza para empezar a jugar buen fútbol y después los demás traen su toque especial.

- Jugar y anotar en el Azteca, ¿qué significó para Ángel Mena?

-Siempre tuve el sueño de marcar en el Azteca y no tuve la posibilidad de hacerlo con Cruz Azul, pero ahora que llegué a León se me dio y fue una satisfacción tremenda. Marcar donde pasaron jugadores emblemáticos a nivel mundial es indescriptible.

- ¿Qué tal reencontrarse con Vinicio Angulo?

-Muy bien, somos personas que hemos tenido buena relación. Siempre he sido de convivir con todos para que haya un buen ambiente y como lo hago con Vinicio lo hago con otros.

- ¿Le ha contado alguna anécdota de Diego Maradona?

-(Ríe). Sí, sí, por ahí son cosas que no se pueden decir, son anécdotas futbolísticas y extrafutbolísticas.

- El otro día la tribuna gritaba “Olé, olé, olé, Mena”, ¿cómo lo sintió?

-Qué te puedo decir, son cosas que lo marcan a uno como jugador. En tan poco tiempo ganar el cariño de la gente siempre será motivante, pero eso conlleva una mayor responsabilidad y carga, al saber que esperan mucho más de ti y en cada partido hay que ser mejor.

- ¿Estamos ante el mejor Ángel Mena?

-Siempre uno tiene aspiraciones y quiere mostrar el mejor nivel, me he puesto como objetivos marcar muchos goles y llevar mi equipo lo más lejos posible. Alzar un campeonato sería lo ideal, pero hay que seguir perseverando. Los tiempos de Dios son perfectos.

- Su festejo con las manos al cielo, ¿señala a Dios o a su padre?

-La verdad a Dios, que me permite hacer lo que me gusta, ha puesto esa gracia y talento en mí, soy un agradecido por vivir todo esto. A él en primer lugar y obvio a mi padre, que fue una de las personas que me apoyó, hoy no está para vivir conmigo estos momentos de felicidad, pero también es para él.