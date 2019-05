Andy pone sabor a la convocatoria

El día más esperado de su vida deportiva había llegado. Andrés Chicaiza estaba en la lista de los 23 jugadores de Ecuador para la Copa América. Cuando se dio la nómina de los 40 que estaban en lista, el enganche de Liga de Quito dijo que su meta estaba cerca, pero lo que vivió la mañana del lunes fue increíble.

Las lágrimas rodaban por su rostro, igual como cuando él hace rodar el balón.

El ‘Mago de Otavalo’ recuerda que cuando tenía unos tres años se puso la amarilla de Ecuador, su padre cuenta que se la compró y Chicaiza en su querido barrio se transformaba en el Aguinaga de la familia.

“Todos queríamos ser como Álex y a mi corta edad ya me había puesto la camiseta de Ecuador, eran mis grandes sueños de niño”, dice un emocionado Andy.

El volante de los albos siempre ha estado rodeado de la gente del fútbol, es el legado de su padre Luis, quien también fue jugador.

Hace 17 años su papá lo llevó al estadio de Liga de Quito y ese día estaba el Bolillo Gómez en la cancha y Andrés se tomó una foto con el director técnico. Ahora él lo va a dirigir.

“Es el día más feliz de mi vida deportiva, es algo que uno sueña de pequeño. A pesar de que no he venido teniendo muchos minutos, algo me decía que me podían llamar y cuando salió la lista de los 40 estaba seguro que ese día estaba más cerca. Era una emoción tremenda”, expresa Chicaiza.