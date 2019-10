Alfaro Moreno: “Queremos que primero Barcelona sea campeón”

Carlos Alfaro Moreno asumirá la presidencia del Barcelona cuando termine la LigaPro. El argentino-ecuatoriano lleva 25 años en el país. Aquí ha sido jugador, entrenador, empresario, periodista, actor y, ahora , el principal del Ídolo del Ecuador. Carlos Alfaro habló un día después de su cumpleaños de toda la locura que vivió cuando ganó las elecciones en el equipo amarillo. ¿Presidente Alfaro Moreno estas son las primeras 24 horas como presidente? ¡Epa!, comenzamos mal con la entrevista. Creo que se equivocó. Soy Beto, Alfarito, presidente como que no. No me gusta ese término. Yo hablo con EXTRA desde hace 25 años, cuando la grabadora que tenía era del porte de un zapato y sigo siendo el mismo. A estas horas toca estar con la familia, desayunar iguales, ir a la iglesia, luego almorzar y en la tarde al estadio. ¿Alfaro Moreno se ha puesto a pensar qué diría papá Carlos al verte como presidente de Barcelona? ¡Wowww!, esa pregunta es al corazón. Mi viejo me llevaba al entrenamiento. Cuando él falleció dejé de jugar profesionalmente. Seguro que no lo creería, porque nunca estuvo en mi mente ser presidente. Estaría orgulloso, feliz. Nunca hablamos de esto, porque en realidad la dirigencia deportiva para mí no era ni un sueño ni una obsesión llegar a este cargo. Ahora se dio porque Dios lo quiso así. ¿Doña Marta, su madre, qué dice ahora? Ella es una obsesiva de la responsabilidad y me inculcó el amor al estudio, quería que fuera economista. Pero este año le he dado la satisfacción de graduarme de licenciado en comunicación. Ella está feliz y espero que esté en mi graduación en noviembre y cuando asuma la responsabilidad con el equipo. En la campaña le fueron dando, y de verdad, pero Alfaro Moreno tuvo aguante... No quiero señalarlo ahora. Me gusta más hablar de mi campaña que irradiaba honorabilidad y eso me puso feliz. Fue una campaña diferente, aquí los que querían entrar nunca señalaron a los que estaban, porque eso provoca inestabilidad en el equipo. Solo nos dedicamos a construir un Barcelona con energía positiva. ¿Primer argentino en la presidencia del Barcelona? Soy un barcelonista que nació en Argentina y que ama y trabaja por un Barcelona y Ecuador grande. ¿Cuándo comienza la formación del Barcelona 2020? Quisiéramos comenzar a trabajar cuanto antes, pero el estatuto dice que es en la parte final del torneo, una semana después del último partido. Pero queremos proponer una transición a la directiva de José Francisco.

¿El hecho que te cases con Yesenea Mendoza fue vital para que te quedes en Ecuador? Es una razón poderosa, ella es responsable que sea presidente. Si no tenía su apoyo, seguro que no había tomado esta decisión. En 25 años viviendo en Ecuador, qué parte no conoces. Creo que conozco mucho, gracias a las escuelas y amigos he estado desde Galápagos, Oña, Esmeraldas, Loja, Tena y hasta en los recintos como la 10 de Enero de Naranjal. Sin olvidar que mis vacaciones siempre son en Manabí, tierra de mi señora. ¿Eres ecuatoriano por naturalización, pero dicen que en tu cédula dice que Olmedo, Manabí? (Risas) Siempre digo eso, pero por mi señora que es de Manabí, dice que soy naturalizado de Manabí, cantón Olmedo. Soy ecuatoriano de corazón. Aquí hice mi vida. ¿Y el día de las elecciones, a qué hora dormiste? Temprano, pero no podía dormir. Me levanté a contestar miles de mensajes y tenía que hacerlo, para que la gente no piense que ya me he agrandado (risas). Todavía estoy contestando y dándole las gracias. Lo primero que hiciste en plena alegría fue darle gracias a Dios. Un día antes hicimos una oración especial, y nos declaramos victoriosos, porque Dios nos ha colocado para una gran misión. El primer permiso que pedí para participar fue a Dios, luego a mi señora. Y prometimos que lo primero que íbamos hacer el sábado era darle gracias a Dios. Queremos la verdad. ¿Cómo lograste el permiso de la señora para participar? Lo conversamos mucho, debido a que salí antes de un proyecto que tenía mucha confianza. Lo hablamos, comenzando con la idea de tener 100 escuelas de fútbol en el país. Me dijo que el único permiso que me daba era si yo tenía la última palabra y así comenzó todo. ¿No te gusta que te diga presidente? La gente me conoce como Beto, Alfarito, Alfaro, eso no debe de cambiar. En el desayuno que tuvimos con 400 socios antes de ir a votar todos me decían presidente, y les dije que la primera reforma era que no me digan presidente.