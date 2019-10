Alfaro: “A veces la ambición nubla a las personas”

Unos minutos después de conocer los resultados de las elecciones en Barcelona, Carlos Alfaro Moreno habló de diversos tópicos, pero llamó mucho la atención las revelaciones que realizó en torno a su excompañero de fórmula, a quien el 19 de octubre derrotó en las urnas.

Fue antes de que José Francisco Cevallos reconociera su derrota ante él, dándole la mano y diciéndole un parco “felicitaciones... suerte”.

El Beto no tuvo reparos en explicar cómo queda su relación con Pepe Pancho.

“De respeto, de cariño y nada más... siempre la hemos tenido, quizás siendo compañeros teníamos una afinidad mucho más fuerte. Yo cuando tuve la oportunidad de regresar en la faceta directiva, en el años 2015, con la única persona con la que hubiera regresado era con él y lo sabe. Tuve antes oportunidades de venir con Eduardo Maruri, con los hermanos Noboa, pero con la única persona con la que hubiese decidido lo que decidí fue con José Francisco... eso habla de lo que uno siente hacia él”.

Realizó una breve pausa y se refirió a lo que motivó su separación de la actual directiva.

“Después ciertos temas nos fueron distanciando de opinión, sigo teniendo un gran cariño, un gran respeto. En esta lid electoral nos tocó estar del lado de al frente. Creo que hay tendencias muy marcadas a nivel personal de pensamiento, en las cuales yo por lo menos hay cosas con las cuales no convivo, sin señalar nada puntualmente, ni nada extraño, simplemente que cuando uno promete algo, al socio sobre todo, tiene que intentar cumplirlo por todos los medios, y en la realidad es que en el camino se aparecen situaciones. A mi me sorprende cuando a veces la ambición nubla a las personas y creo que parte de eso fue lo que sucedió. Se hizo un buen trabajo en 2016-2017, el 2018 ya no arrancó bien, esperé hasta el último partido para retirarme, no había planificado bien, pero este grupo de gente (sus compañeros de lista) decidió que sea yo quien los represente, creo que eso no era esperado por la otra lista”, concluyó.