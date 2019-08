Domínguez asegura que en el Piso 17 solo se dio una “reunión” de amigos

Alexander Domínguez fue uno de los jugadores que estuvo involucrado en el caso del ‘Piso 17’, que se dio durante la participación de Ecuador en la Copa América de Brasil.

El golero de Vélez Sarsfield de Argentina, que fue excluido junto a otros cinco elementos del combinado nacional (Antonio Valencia, Robert Arboleda, José Quintero, Ayrton Preciado y Arturo Mina), para los amistosos ante Perú y Bolivia, aseguró que “nunca hubo fiesta” en el piso 17 y que solamente fue una “reunión”, donde se analizó lo que se hizo mal en la Copa.

“En algún momento aclararé todo. Se habla mucho de un tema que no ha sido tan exagerado como se lo pinta. Cuando uno termina un partido, siempre nos reunimos para analizar lo que se hizo... No estuvimos haciendo fiesta, quién quería hacer fiesta después de una derrota. Nosotros somos los primeros en querer pasar de fase, los más dolidos fuimos nosotros.”, aseguró Dida, en una entrevista con Radio Mundo Deportivo de Quito.

Domínguez manifestó sentirse mal por no estar en la nueva convocatoria y calificó de “exageradas” la información que se manejó sobre este caso. Además el portero nacional indicó que ninguno de los que estuvo en aquella reunión salió en estado etílico.

“En el video no se ve a nadie tirado en el piso. Al día siguiente estuve hablando con los dirigentes y nadie me sintió algún tufo (olor a licor). El desayuno fue a las ocho y todos bajamos a la hora establecida... No soy quien para culpar, cada uno es responsable de lo que dice, pero me duele, porque con esto le ensucian el nombre a uno”.

El exgolero de Liga de Quito dio a entender que sí hubo licor en la habitación de Antonio Valencia, pero que se “exageró mucho” con lo que ocurrió.

“Sufro de migraña y cuando tomo me duele mucho la cabeza. No me estoy lavando las manos, pero no fue tan así como se dice. Estuve tantos años en Liga y nunca tuve un mal comportamiento, le pueden preguntar a don Esteban Paz, él me conoce”.

Sobre su ausencia en la Tricolor, Domínguez expresó que no ha recibido una notificación oficial por parte de los dirigentes de la FEF y por ello no pierde la esperanza de regresar al combinado nacional.

“Yo nunca me he ido de la selección. Seguiré trabajando. A mi nadie de la Federación me ha dicho que estamos fuera”, culminó Dida.