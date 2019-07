Usuarios de WhatsApp reportan problemas en descargas

La mañana de este miércoles 3 de julio de 2019, usuarios en redes sociales reportaron fallas en las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp, todas propiedad de Mark Zuckerberg. La caída la estarían sufriendo personas con teléfonos que usan los sistemas iOS y Android.

Los problemas en Instagram consisten en que las imágenes y las historias no cargan, mientras que WhatsApp registra inconvenientes con el envío de contenido multimedia, es decir, imágenes, videos y notas de voz. En Facebook ocurre algo similar con las fotografías: los usuarios no pueden verlas porque no se cargan.

De acuerdo al portal downdetector.es, especializado en identificar fallos en aplicaciones, los problemas no solo se presentan en Ecuador, sino también en Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, entre otros.

A las 9:00 de este miércoles, se habían generado 1930 informes respecto a la caída del servicio en Instagram.