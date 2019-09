‘Super Mario Bros.’ está de aniversario

Uno de los videojuegos más populares de la consola Nintendo está de aniversario. Este viernes, Super Mario Bros. cumple 34 años desde su lanzamiento en la década de los ochenta.

El divertido fontanero italo-americano, de abultada barriga y pronunciado bigote, apareció por primera vez, junto a su hermano menor Luigi, la Princesa Peach Toadstool, Toad, Bowser, entre otros personajes, un 13 de septiembre de 1985.

El creador de Mario, Shigeru Miyamoto, comentó en una entrevista a un medio de comunicación español, que el personaje que viste un overol azul, buzo rojo y la característica gorra roja, con una letra M en su parte delantera, surgió durante un viaje en tren.

“Cuando era pequeño y viajaba en tren me gustaba mirar por la ventana e imaginarme que estaba allí e iba saltando poing, poing, poing”, aseguró Miyamoto, también creador de Donkey Kong, The Legend of Zelda, entre otros.

En varias páginas, los fans de Super Marios Bros. comparten los recuerdos que les trae el mundo de Mario. Mary Quishpe, por ejemplo, escribió en una de las publicaciones que se desveló muchas noches jugando con su primo.

Por otra parte, Luis Coppiano describió al protagonista del videojuego como “el personaje que nos ha llevado a increíbles aventuras a lugares fantásticos”.

Otro de los fanáticos es Erick García, quien no ha dudado en comprar objetos coleccionables. Asegura que tiene varios muñecos, entre estos de legos, peluches y hasta vestimenta de Mario.

Pero este personaje no solo se quedó en la consola que lo vio nacer, ya que desde la fecha ha pasado por varios equipos, los cuales les han dado su toque tecnológico a cada imagen.

La fama de Mario Bros es tal, que hasta sería una de las imágenes que aparecerán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según se observó en uno de los avances durante la clausura de Río 2016.