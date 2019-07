El creador del retuit se arrepiente

Una vez que Twitter la lanzó, vio que “tenía un multiplicador de fuerza que otras funciones no tienen”, según ha contado en una entrevista al portal estadounidense BuzzFeed . Pero el botón también cambió Twitter de una manera que ni Wetherell ni sus compañeros anticiparon.

Hasta que se lanzó esta función Wetherell no se dio cuenta de que facilitaba a los usuarios compartir información que probablemente ni siquiera habían leído. Si antes tenían que pensar al menos un momento en lo que estaban compartiendo al copiar y pegar el tuit, al automatizar el botón la reflexión desapareció y fue sustituida por el impulso.

Wetherell ha puesto a BuzzFeed como ejemplo el Gamergate, una campaña de acoso contra las mujeres en la industria de los videojuegos que tuvo lugar en 2014. Se dio cuenta de que muchos usuarios utilizaban el retuit para coordinar sus ataques contra diferentes personas o propagar información errónea a un ritmo vertiginoso.

Para él, el Gamergate fue una “historia espeluznante”: “Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de manera aberrante. Esta podría ser la forma en que se comportan las personas. Y eso me asustó mucho”.

Del total de 316.669 tuits del Gamergate publicados o compartidos durante tres días, 217.384 fueron retuits, según un análisis del bloguero especializado en tecnología Andy Baio. Es decir, alrededor del 69%.

“Para ellos, fue muy fácil dañar la reputación de alguien que no les gustaba”, ha afirmado en referencia a los usuarios implicados en esta campaña de acoso. El retuit permitía atacar a los demás con tanta rapidez que no podían responder y defenderse. “Construimos una vía ofensiva. Pero no construimos una defensa frente a eso”, ha reconocido.

En la actualidad Wetherell ve el retuit de manera muy diferente a como lo veía años atrás: “Recuerdo que un día pensé que el eslogan ‘ponemos el poder en manos de las personas’ también podría llegar a decirse de forma un tanto distinta: ‘¡Oh no, pusimos el poder en manos de las personas!”.