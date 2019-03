¿No entendiste la letra de la canción? Tararea y YouTube te ayuda

Esta herramienta se convierte en una buena opción para quienes no dominen idiomas como el inglés, pues funciona con solo ‘tararear’. Aquí otro ejemplo: si en el buscador se escribe “totouro”, como resultado aparecerá Uptown Funk, de Bruno Mars y Mark Ronson.

Entre los ejemplos más curiosos —y hasta cómicos— están “acachu fili”, en referencia al tema You’re the one that I want, de la película Grease; también “pum pum pam rock”, que alude a We will rock you, de Queen; pero “endaa” se lleva el premio: así es como más de uno ha buscado I will always love you, de Whitney Houston.

Pero, ¿qué hay detrás de la herramienta?

Smart Search es el programa de YouTube que ayuda a los usuarios a encontrar temas que no recuerdan con exactitud; sin embargo, este sistema se pulió gracias a las repetidas búsquedas realizadas por los internautas, apunta el portal de tecnología Xataka.

Los términos de búsqueda funcionan con eficiencia luego de que un sinfín de personas diera clic en los resultados; es decir, aprendió de lo que la gente solicitaba e iba perfilando acorde a las respuestas.

El sistema también aprovecha otros servicios de Google, el algoritmo asocia las palabras claves de las búsquedas y los refleja en los resultados.