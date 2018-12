Tecnologías que no debe regalar

Muchas veces cuando se nos están acabando las ideas para sorprender a nuestros seres queridos en ocasiones especiales como Navidad, el comodín suele ser la tecnología: útil y económica (en el caso de algunos accesorios).

Sin embargo, algo puede resultar mal. Por muy fantástica idea que pueda parecer ese gadget... ¡Cuidado! Cuando su presupuesto es corto puede acabar comprando la versión más económica del equipo que necesita y esta podría acabar muy pronto en el cajón del olvido, porque simplemente ha dejado de funcionar. Así también cuando su presupuesto es alto, podría gastar mucho en un aparato que no le sacará provecho.

La tecnología inútil se cuenta por cientos, tanto como la útil, por lo tanto es mejor andar sin prisa. EXPRESO enumera cinco opciones de las que podría prescindir en esta Navidad e incluso todo el 2019: las gafas de realidad virtual, las smartphones con un día de batería, los case cargadores, los palos de selfie y los drones de juguete.

Las VR, por ejemplo, nunca despegaron. No podremos asegurar que el próximo año no alcancen la cúspide, pero las opciones que hay en el mercado, no son las mejores, menos el tipo de contenido disponible. Los palos de selfie ya fueron, ahora la mejor opción son los monopods mecánicos como los de DJI. En lo que respecta a las smartbands siguen siendo útiles, pero tres días de autonomía es lo mínimo que debe buscar para justificar la inversión.

Case con batería

Los protectores de teléfonos con batería incluida son muy caros y están ‘out’. Resulta más barato y cómodo comprar una power bank compatible con cualquier equipo.

Palos de selfie o lentes intercambiables

Olvide los palos de selfies y los lentes intercambiables para smartphones, estos accesorios son regalos muy del 2015. Además se puede encontrar con varias incompatibilidades. Muchos móviles no tienen ya conector para auriculares, de manera que no podrá conectar el aparato a su teléfono (muchos utilizan esta conexión). Incluso algunos ya incluyen lentes con gran angular en la cámara frontal que le permiten tomar imágenes de grupo sin tener que usar ningún palo. Lo mismo ocurre con las lentes, esas para ampliar las posibilidades de su smartphone: ojos de pez, macro... Hay que tener en cuenta un detalle fundamental: con la llegada de las cámaras dobles, la mayoría de esos accesorios quedan inservibles.