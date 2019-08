No solo las paredes escuchan...

Seguro le pasó esto alguna vez: Su teléfono está en el bolsillo o en la mesa con la pantalla apagada; mientras tanto habla con sus amigos sobre el gimnasio, sobre la comida que se le acabó a su perro, sobre un dolor muscular o sobre el último celular de moda. Cuando finaliza el diálogo o mientras sucede, agarra su equipo para despejar dudas en Google. ¡Sorpresa! Este se adelanta a sus búsquedas o le muestra publicidad sobre los temas que ha estado tratando... Pues bien, no es un milagro, alguien lo está escuchando.

Google escucha conversaciones privadas de sus usuarios, en teoría por temas de servicio y de aprendizaje de gustos y de lenguaje. La compañía lo admitió en una nota oficial compartida en julio. “Expertos del lenguaje” escuchan el 0,2 % de las charlas que mantienen los usuarios con su asistente virtual.

EL PAÍS ha confirmado con transcriptores de la firma, que el fabricante lleva años realizando esta práctica con grabaciones privadas en diferentes idiomas, entre ellos español.

Esta escucha de audios se realiza, en principio, para mejorar el funcionamiento del asistente virtual: Google Assistant. Es decir, para que sea capaz de entender mejor lo que los usuarios hablan. Esta labor despierta algunas dudas, especialmente por la fuga que puede haber de datos sensibles.

Los transcriptores consultados por el diario español han revelado que frases como: “Lo siento, cariño. No puedo hablar más porque ya está mi pareja en casa”, “Llego cinco minutos tarde”, “Estoy en camino”, “Disminuye la luz del salón al 50 %”, “Noticias sobre el caso Neymar” y “Cuál es el mejor sitio porno”, están entre las más pronunciadas en los últimos meses.

El gigante de Silicon Valley dice que “los fragmentos de audio no se asocian con las cuentas de usuario como parte del proceso de revisión”. En teoría, el sistema solo te muestra el audio y su duración. Sin embargo, como explica Roberto Olaya, experto en Seguridad, el fragmento de audio almacenado puede contener información personal que pronuncien los involucrados. ¿Qué pasaría con estos datos en el caso de una filtración?

Para Salvador Salvatierra, ingeniero en Computación, los usuarios hemos sacrificado la privacidad por obtener servicios personalizados, tanto que muy pocos se han detenido a pensar cómo Google y los demás asistentes virtuales se han convertido en “adivinos”.

¿Hay forma de evitarlo? Olaya asegura que estos equipos fueron creados para ese fin: asistir a los usuarios, y para asistir necesitan conocer. Por lo tanto, la única medida es la más drástica: desconectar. Si no está dispuesto a hacerlo, hable más bajo, porque en el siglo XXI no solo las paredes lo escuchan.

Los micrófonos están encendidos 24/7

Roberto Olaya / CEO en Hack Security Consultores S.A.

No sé por qué a Alexa, a Google Home y a Siri los llamamos parlantes, si en realidad son micrófonos que nos escuchan todo el tiempo. Sus fabricantes aseguran que lo hacen y que almacenan la información para mejorar su aprendizaje y para adelantarse a nuestras necesidades, pero no nos dicen que no hace falta activarlos con un comando de voz específico como “Ok, Google”, sino que escuchan todo el tiempo. ¿Hay forma de evitarlo? Es imposible. Fueron creados para eso. La única forma será desconectándolos o deshabilitando permisos, pero entonces no servirán de nada. Nos dicen que la información que guardan es anónima y que solo la asocian a una iP si se tratan temas como terrorismo; sin embargo, la conversación grabada puede contener datos personales y esto ser peligroso en alguna filtración.

La personalización tiene un precio: tu privacidad

Salvador Salvatierra / Ingeniero en computación, embajador en steam-center

Los usuarios digitales preferimos cosas personalizadas, teléfonos y dispositivos que nos entiendan y contenidos que puedan hacerte las mejores sugerencias posibles. Esto tiene un precio. Empresas como Google dedican mucho dinero y recursos para hacer que sus herramientas puedan entender español (tema más complejo de lo que parece). Aquí entran los transcriptores, esos que escuchan tus conversaciones sin que lo sepas. ¿Qué conversaciones? Google sabe con quien hablas en la oficina o quién te manda mensajes “especiales”... Y este proceso es legal debido a que se incluye en los términos y condiciones que todos los usuarios aceptan. ¿Es ético? Para tener un poco de tranquilidad se sabe que los transcriptores no pueden almacenar documentos personales (número de cuenta bancaria, por ejemplo).