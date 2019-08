¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las científicas ecuatorianas?

Las voces femeninas buscan más espacios para ser escuchadas. El mundo de la ciencia y la academia no quedaron fuera de el estallido feminista, y las científicas ecuatorianas lo tienen presente. Ellas no son ajenas a la disparidad que existe en varios aspectos de su campo, y que en la actualidad no pasa desapercibida.

¿Cómo lo notan? Según Linda Guamán, científica ecuatoriana que forma parte de las 100 líderes del futuro de Biotecnología por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) y Harvard, las diferencias son claras en más de un aspecto. A lo largo de su carrera, la bióloga se ha topado con varios escenarios que le recordaron que falta camino por recorrer, en especial en la actitud frente a la visibilización femenina.

De hecho, Guamán menciona que una de las cosas más complicadas que ha enfrentado “ha sido poder encontrar un espacio como: profesional, joven y mujer”. Al decir esto fue inevitable para ella no recordar varios episodios que de cierta manera dejaron una marca en su memoria. “Pensé que con el título que regresaba iba a ser suficiente para ser valorada a nivel profesional y enseguida me di cuenta que no era así. Cuando asistí a entrevistas de trabajo en 2017 me topé con preguntas personales como si era mamá, si me decidiría a tener hijos, para según eso ver el contrato. Tener que firmar contratos declarando que no estoy embarazada, tener que aceptar un salario menor...”, fueron algunos ejemplos.

Su punto de vista no es extraño. En el primer Seminario Internacional ‘Impacto de las mujeres en la ciencia’ —realizado en junio— se analizó desde distintos puntos el rol, que han tenido y siguen teniendo, las mujeres en el espacio científico.

El trabajo de María Pessina, máster en Género y Desarrollo por Flacso-Ecuador, fue incluido en el documento final del seminario, y mediante datos hace una reflexión sobre la invisibilización de los logros científicos obtenidos por las mujeres en el país. “No es difícil percatarse de que en Ecuador las mujeres científicas han sido ignoradas por la discriminación dentro de las estructuras e instituciones y por la falta de atención pública hacia ellas”, señala una parte del texto.

Pero, ¿dónde radica el problema? Según cifras facilitadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), el ingreso de las mujeres a la educación superior —la puerta a la investigación científica— no es el punto en desvantaja. Mas bien, la cifra de mujeres matriculadas en universidades y Escuelas Politécnicas se he ido incrementando.

De un total de 687.316 estudiantes ingresados en 2018; 321.630 correspondían al género masculino, mientras que 365.686 eran mujeres. En institutos técnicos y tecnológicos los números cambian un poco y para segundo semestre de 2018 —de los 109.756 jóvenes matriculados— 55.892 son hombres y 53.864 mujeres.