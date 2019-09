La mujer, una prioridad en tecnología

La violencia de género es un tema del cual es imposible dejar de hablar, pues las cifras no lo permiten. Sin embargo, no basta solo con discutirlo, también vale trabajar en evitarlo. Aquí la tecnología da pasos significativos en la visibilidad del problema, la educación e incluso en temas de alerta, seguridad y ayuda comunitaria.

Las aplicaciones móviles son la base de estas iniciativas. Junt@s, por ejemplo, es una app disponible en Android e iOS, que guía a las víctimas de violencia de género a identificarse como tales. Además, cuenta con mensajes de apoyo, deja realizar llamadas de emergencia al 911 y enviar mensajes de alerta a contactos registrados con anticipación. También está When and Where, una app para Android que se enfoca en detectar anomalías e informar sobre las mismas -al instante- a familiares o amigos.

Otra opción es WeHelp. También maneja un sistema de alertas en caso de contratiempos, con una gran diferencia: cuenta con una comunidad -geolocalizada- de ayudantes dispuestos a prestar socorro.

Y más allá de las opciones para que las mujeres caminen más seguras, también hay otras que se enfocan en brindar un servicio de taxi confiable. En el mundo ya existen por decenas, pero en Ecuador es la primera.

Se trata de Mutua, una plataforma que empezará a operar este 20 de septiembre en Guayaquil y Quito, que tiene como fin trasladar solo a mujeres en compañía de mujeres. Esta app además representa una oportunidad de ingresos para aquellas que tengan tiempo disponible y espacio en sus vehículos.

De estas y de otras formas, la tecnología no quiere soltar la mano de ellas.