La moda circular se toma la red

Para muchos, vestirse bien es uno de los placeres de la vida. La producción mundial de moda se ha duplicado en los últimos 15 años porque existe un público que lo demanda.

El problema es lo que esta demanda implica: 60 % de la ropa termina en un basurero en su primer año de vida... y esto es solo el inicio. El sector textil es el segundo más contaminante después del petrolero, produce el 20 % de las aguas residuales globales, es el responsable del 24 % de los insecticidas y del 10 % de las emisiones CO2 (más que todos los vuelos internacionales juntos), además uno de los más injustos con las mujeres en el tema salarial.

Para enmendar este caos, una tendencia hacia la moda circular (comprar bien, hacer bien, revender) toma fuerza con las tiendas en línea. Varios ‘marketplace’ apoyan la iniciativa dando una nueva vida (dueño/a) a la ropa y accesorios, con el fin de extender su ciclo de vida. En Guayaquil existe Armarium (armarium.shop).

Se trata de la primera tienda local de segunda mano en línea, en donde cualquier persona puede generar ganancias con las prendas que ya no usa o comprarlas por cómodos precios. Es más, también permite donar las piezas que no clasifiquen para la venta o no encuentren comprador en un periodo de tiempo, y enviar a un proceso de reciclaje aquellas que presenten desperfectos.

La mente detrás de esta idea es Paula Ceballos (29), ella estudió Comunicación Audiovisual en Madrid y un masterado en Fotografía de Moda y Productos, en México. Trabajó en un e-commerce de reventa de objetos de lujo y de la mano de diseñadores en algunos Fashion Week. Con esta suma de conocimientos y experiencias, al regresar a Ecuador en 2016, se planteó crear una especie de eBay, pero de moda accesible, sostenible y sustentable. Y así, en 2017 nació Armarium.

En esta plataforma los compradores pueden encontrar opciones desde 4 hasta 100 dólares, de marcas internacionales o locales. Mientras que los vendedores pueden recibir una comisión del 50 por ciento por prenda, sin tener que preocuparse por fotografiarla (de este servicio que no tiene costo se encarga la experta).

Hoy, luego de tres meses de incubación en i3Lab y seis meses en Startup Chile, han surgido nuevos planes. El emprendimiento tiene un lado físico: una tienda en el c.c. Albán Borja y dos retos para el próximo año.

El primero es hacerse cargo del sobrestock de las tiendas más grandes, que en algunos países se quema y utiliza como combustible. Y el segundo es proponer un método de suscripción para quienes no tienen mucha idea de cómo comprar.

En este último, Ceballos está trabajando con estudiantes de Usabilidad y Desing Thinking de la Espol. Consiste en enviar al domicilio de los suscriptores, cada mes, una caja con prendas escogidas por estilistas, tomando en cuenta el perfil y gustos de cada uno. Si al cliente le gusta algo se lo queda y paga por eso, y si no le agrada lo devuelve.

Iniciativas como estas generarán 4 mil millones de dólares a nivel global para 2020... con menos insecticidas, menos agua y menos puntadas tóxicas.

Precios

En Armarium puede comprar piezas por $ 4, hasta $ 100.

Envío

Puede tomar hasta 5 días hábiles.

Venta

Los porcentajes iniciales de ganancia son del 50 %.

Donación

Si sus prendas no califican para la venta pueden ser donadas o recicladas.