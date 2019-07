La selfi causa más muertes que un tiburón

En Ecuador no existen registros de muertes por selfis, sí por distraerse con el teléfono mientras conducen: 526 fallecidos en 2017 y 206 en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en diciembre, una adolescente cayó del tercer piso de un centro comercial en Manta , cuando intentaba hacerse una autofoto en las escaleras eléctricas del establecimiento. La caída quedó registrada por varios usuarios y la joven tuvo lesiones graves.

¿El problema? Estos autorretratos han matado cinco veces más personas que los ataques de tiburón. Entre octubre de 2011 y noviembre de 2017, unas 259 personas murieron sacándose selfis en diferentes lugares del mundo, quintuplicando los 50 fallecidos por ataque de tiburón, según la publicación Journal of Family Medecine and Primary Care.

Las selfis invaden Instagram, Facebook, Twitter ... y decenas de otras redes. Las selfis son una forma de comunicarse desde hace casi 10 años y dicen mucho de esta época: predominio de la imagen, de lo estético, lo instantáneo, juego de emociones, abolición de las distancias... un coctel que puede ser peligroso si no se sabe manejar.

Está claro que no hay nada de malo en fotografiarse en ángulo picado, de arriba hacia abajo, en poses favorecedoras o frente al espejo. No pasa nada cuando hay un control de la imagen. El problema son los riesgos que se corren en busca de la foto perfecta.

Incluso, cuando no se pone la vida en riesgo, una selfi también puede caer en lo morboso. Una forma de probarlo es buscar el hashtag #funeral en Instagram y revisar las 637.340 variaciones.

