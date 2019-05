Facebook será un cementerio digital en 50 años

¿Qué pasará con nuestros restos digitales? En este artículo vimos cómo administrar las cuentas de Facebook de personas que han muerto; pero, recientemente, un estudio ha sugerido que en 50 años la red social fundada por Mark Zuckerberg podría convertirse prácticamente en un cementerio en línea.

Y es que según una investigación del Instituto de Internet de Oxford (OII, por sus siglas en inglés) —titulada Are the Dead Taking Over Facebook? A Big Data Approach to the Future of Death Online— los miembros fallecidos superarían a los vivos dentro de medio siglo.

Sus autores, Carl Öhman y David Watson —que sustentaron su proyección en datos de usuarios de Facebook de 2018 y de Naciones Unidas sobre mortalidad y poblaciones— plantean que alrededor de 1.400 millones expirará antes de 2100; en ese panorama, sugieren que para 2070 los muertos podrían ser mayoría en la plataforma creada en 2004.

“Si la red social más grande del mundo continúa expandiéndose al ritmo actual, sin embargo, el número de usuarios fallecidos podría alcanzar los 4.900 millones antes de finales de siglo”, expone el documento del OII.

Dos potenciales —y lúgubres— escenarios