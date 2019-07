Instagram se plantea una vida sin ‘likes’

No solo los psicólogos se han preguntado si la autoestima de los usuarios mejoraría si las redes sociales dejaran de centrarse en los ‘likes’ (me gusta)... También se lo ha cuestionado el equipo del mismo de Instagram y a esto le ha sumado la posibilidad de que la medida motive a los ‘instagramers’ a mejorar su contenido.

Por este motivo, la red social lleva meses trabajando en un experimento para implementar un cambio radical en su plataforma: ocultar el contador de ‘likes’. El experimento comenzó en Canadá y ahora se extiende a Japón, Italia, Irlanda, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.

Desde hace una semana, la red esconde los ‘likes’ de su plataforma en estos grandes mercados, con el fin de reducir la presión sobre sus usuarios, cuya salud mental puede verse afectada por este tipo de escrutinio.

Las redes sociales han sido objeto de advertencias sobre el impacto que pueden tener sobre sus usuarios. Estudios sugieren que Instagram puede afectar negativamente la salud mental de los más jóvenes. Es más, en 2017 un estudio de la Sociedad Real de Salud Pública (Royal Society for Public Health) de Reino Unido, calificó a esta plataforma como la peor red para la salud mental de los adolescentes en el país.

Así, Mia Garlick, directora de Facebook Australia y Nueva Zelanda, quiere comodidad para todos. “Queremos que Instagram sea un lugar de expresión personal donde la gente se sienta cómoda”, indicó, “esperamos que esta decisión quite presión sobre el hecho de cuántos ‘likes’ se van a recibir, para que la gente se concentre en compartir las cosas que quiere y no solo en las que se ven perfectos”, añadió.

Esta nueva política tiene valor de prueba, aunque no se ha precisado de momento su duración. Los países que son parte del experimento ya no tienen los ‘likes’ visibles en los perfiles. Para ver cuántos ‘likes’ han generado necesitarán acudir y cliquear en otra página.

¿Qué opinan los expertos? Verónica Álava y Scarlett Córdova, dos famosas ‘instagramers’ locales; la primera con 41 mil seguidores y la segunda con 81 mil, consideran que la medida obligará a agencias y a creadores a mejorar el contenido con el que atrapan al público, pues ya no estarían los ‘likes’ para hacerlos visibles.

“Las redes están llenas de contenido vulgar y este es un chiste muy básico. No fomentar el humor desde otra perspectiva me parece terrible. Esto puede cambiar al tener que luchar por reproducciones y no likes”, añade Álava.

Si bien la idea detrás del cambio parece adecuada, la duda que queda es cuál será la nueva medición de los ‘influencers’. Es decir, de aquellos que viven de las redes sociales.

Llegó la hora de que el contenido brille

Vero Ruiz del Vizo, Digital Strategy, Creativity y fundadora de @MashupAgency

Vero Ruiz (@veroruizdelvizo) es una experta en estrategias digitales, que visita Ecuador frecuentemente para compartir sus conocimientos con sus pares, pero también lo hace en Instagram, en donde dejó sus comentarios sobre el posible adiós a los ‘likes’: “La competencia por ‘likes’ y cómo estos impulsan juicios de valor condicionan a los usuarios. Convierten este entorno en un espacio de búsqueda de aprobación constante; por eso, Instagram se ha arriesgado a evolucionar. Recordemos que ya en los ‘Stories’ (historias) el número de vistas es un indicador privado... Mi opinión es que este será un cambio positivo, donde tendrá protagonismo el contenido. También se acabará la compra de ‘likes’ falsos (¡gracias!) y viviremos una nueva etapa menos vacía del entorno. ¿Cómo esto afectará el negocio de Ads (publicidad en redes) y a los influencers? Está por verse. Por

ahora, el cambio parece estar centrado en la experiencia de la gente, que mientras más sana y buena sea, siempre es el mejor negocio”.