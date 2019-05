Hongmeng, la carta de Huawei para soltar a Google

Huawei planea lanzar a fines de año o principios de 2020 su propio sistema operativo con el fin de compensar las posibles consecuencias de las restricciones de Estados Unidos en sus celulares y otros productos.

De acuerdo con información de China Daily, el nuevo sistema operativo, provisionalmente llamado ‘Hongmeng’ será compatible con apps de Android y todas las de la web.

Entre sus características técnicas se encuentran un sistema de archivos llamado EROFS de Huawei y un compilador propio denominado Fangzhou. El resto de la arquitectura sería semejante al de Android para garantizar la compatibilidad de aplicaciones.

¿Qué significaría para Huawei introducir un nuevo sistema operativo sin Google?

Podría ser un dolor de cabeza. En China Huawei no utiliza Google, pero para nosotros que estamos acostumbrados a Android, podría ser un dolor de cabeza y un factor decisional a la hora de comprar un teléfono brillante, con gran cámara, gran rendimiento, pero sin el ecosistema al que estamos acostumbrados. Además podría poner en jaque la introducción del Mate X que usaría el Android Q adaptado a los teléfonos flexibles. Pero Huawei es muy grande y el impacto económico que puede significar para EE.UU. el fin de las relaciones es algo que sin duda se debatirá en los siguientes meses y que podría resolverse.

Obed borrero / Virtualizate.Net - @virtualizate

Tienen el poder para lograrlo. Empresas con poder como Samsung y Huawei pueden despegarse de Android. El problema es que estamos acostumbrados a ver el fracaso de fabricantes más pequeños, pero Huawei es mucho más grande de lo que nosotros logramos entender, estamos hablando de quienes casi están trayendo la 5G. Veo muy posible que logren la introducción de un nuevo sistema operativo (SO), pero yo tengo una opinión muy particular al respecto; siento que el problema se va a resolver tarde o temprano y de buena manera.

Victor díaz / Youtuber en Marcianotech - @marcianotech_

La clave está en las alianzas. Huawei tiene que presentar una suite de aplicaciones que sustituya y mejore la experiencia Google. Ya tiene sus programas, el tema es que los tiene que popularizar. Le ha tomado cuatro años liderar en hardware en el mercado, pues la lucha comienza por hacer enamorar a su ‘fandom’ con su sistema operativo. Pueden llevar la experiencia china al mundo o seguir realizando alianzas fuertes con proveedores ‘top’ de software europeos y de Reino Unido. Incluso puede ganar mucho el segmento premium con firmas como Gucci, Land Rover y otras.

Claudia Contreras / Digital Editor en @revista_eyn - @Bluelune

La fidelidad les juega en contra. Introducir un nuevo sistema operativo será difícil. Los desarrolladores no quieren hacer apps para plataformas nuevas porque no hay suficientes usuarios (aunque no sea el caso de Huawei). Y las plataformas nuevas no pueden crecer, porque no hay apps. Un círculo vicioso que atrapó a Microsoft y lo obligó a abandonar Windows Phone, y que también se llevó a Blackberry y Nokia. La marca ya tiene su tienda de apps llamada “App Gallery”, pero los usuarios de Android no son muy fieles porque hay tantas opciones similares por elegir. Por lo tanto, de verse privado Huawei de Google, yo creo que la gran mayoría migraría a otras marcas.

Arturo Goga / www.arturogoga.com - @ArturoGoga