¿Secretos? Con todos, menos con Google

Todos estos datos y más también los sabe de usted, aun cuando no se los haya contado intencionalmente. Gmail lee sus correos y los míos, YouTube y Google.com validan nuestros intereses y en ‘Contacts’ se almacenan los datos de nuestros familiares y amigos. El gigante tecnológico utiliza una mezcla de mecanismos y métodos de recolección para identificar nuestras actividades, incluso las que realizamos en el mundo físico. En conclusión , hay muy pocos rincones de nuestra vida que Google no toca.

Google sabe que tengo 14.277 correos sin leer, 11 libros en mi biblioteca virtual y 2.110 contactos asociados a mi cuenta de Gmail; también que desde que uso Android he descargado 819 aplicaciones y que almaceno 5.323 fotos. Y esto es lo de menos. Sabe la hora en que despierto, la hora en que salgo habitualmente de casa y cuántos minutos tardo en llegar al trabajo, la ruta de mi último viaje fuera del país y de todos los que he realizado en los últimos años. Sabe qué teléfono tengo, lo que compro, aun cuando lo hago en tiendas físicas, mis gustos y mis secretos... Y es posible que hasta me escuche.

La compra del ticket y las reservas

Si usted decide comprar el boleto de avión en línea, Google lo sabría enseguida a través del historial de Crome. ¿Qué pasa si lo compra en una agencia? Como lleva el teléfono en el bolsillo, en sus manos o en la cartera, sabrá en qué establecimiento ha estado y guardará la ubicación para trazar rutas eficientes. Y, si la agencia le envía la compra por Gmail; la confirmación de los vuelos y el hotel... Como arte de magia, estos datos aparecerán en su calendario. También sabrá los sitios que visitará, la inversión y hasta con quién estará acompañado (si hay más personas en la reserva).

La planificación del viaje

Antes de comprar el ticket de avión, o paquete turístico, usted hace una búsqueda de información acerca del destino: el clima, los planes imperdibles, las tarifas de vuelos y los hoteles. Google almacena esta data y por ello, de ahí en adelante, cualquier sitio web que visite en los siguientes días le mostrará publicidad asociada a esas búsquedas: ofertas de vuelos, planes turísticos, hoteles y más.

José Manuel Ramírez, diseñador y productor audiovisual

El lado bueno es que al tener toda mi data, Google predice mis necesidades y se vuelve más eficiente. El problema lo encuentro en la activación de los micrófonos, a veces me da sugerencias sobre temas que he hablado con otras personas mientras tengo el teléfono en el bolsillo. Es como si me escuchara todo el tiempo. Entonces, si esa información que recopila es para mi beneficio, no importa, pero sí me preocupara si se utiliza con fines de espionaje.

Natalia Macías, experta en marketing y publicidad

Google sabe todo de nosotros y se puede comprobar al momento de mostrarnos contenido complementario a lo que estuvimos buscando antes. Nos facilita la vida en muchos escenarios con la conectividad y sincronización entre plataformas. Pero existe también las posibles consecuencias de que usen nuestros datos para fines en los que no estamos de acuerdo.