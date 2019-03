Usuarios reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Las aplicaciones de Facebook e Instagram para móvil y ordenador sufrieron este miércoles 13 de marzo de 2019 una “caída” parcial de sus funciones que afecta a usuarios en varios países del mundo, según detectó el portal especializado DownDetector y confirmaron los propios internautas.

A diferencia de otras ocasiones, no se trata de un bloqueo completo, sino que los usuarios afectados en general pueden seguir accediendo a las aplicaciones, pero algunas funcionalidades como por ejemplo mandar y recibir mensajes o compartir contenidos no están disponibles.

En el caso de Facebook, una de las funciones más afectadas es su servicio de mensajería privada, Messenger (que dispone de su propia aplicación para móviles), mientras que en el caso de Instagram (también propiedad de Facebook), los problemas se centran en la publicación de nuevos contenidos y la sección de “historias”.

De acuerdo con los datos de DownDetector, los problemas afectan a distintos países como EE.UU., Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Polonia, la India, Malasia y Filipinas.

Con Facebook, Messenger e Instagram funcionando a medio gas, la única aplicación de la empresa que no presentaba problemas hasta el mediodía era WhatsApp. Luego de esa hora, la plataforma de mensajería instantánea empezó a presentar errores en el envío de archivos multimedia como imágenes, gifs y audios. “De acuerdo con el sitio Down Detector, WhatsApp comenzó a fallar cerca de las 10:30 am, pero no fue sino hasta la 1:30 pm cuando recibió más reportes de errores de conexión con los servidores”, señaló diario Milenio.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg se ha visto salpicada por multitud de escándalos relativos a su gestión de la privacidad de los datos de los usuarios durante los últimos meses, que han empañado considerablemente su imagen pública.

La mayor polémica a la que tuvo que hacer frente Facebook fue en marzo del año pasado, cuando se desveló que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.

La empresa se sirvió de datos de la red social para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.

Meses más tarde, en octubre, la compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) admitió que piratas informáticos robaron datos personales de 30 millones de cuentas.