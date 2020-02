Un expreso con Expreso: Alexa Isaías y Noelia Heres

Resto es una app disponible para iOS y Android, que evita las filas de espera y permite realizar reservas en bares y restaurantes, con pocos clics. Sus creadoras son Alexa Isaías (28) y Noelia Heres (27), dos amigas guayaquileñas que decidieron hacer una pausa en sus carreras; marketing e ingeniería ambiental, para entrar en un terreno un tanto desconocido, pero al que nunca temieron: el emprendimiento tecnológico.

La aplicación opera desde agosto de 2019 y fue desarrollada por Bonsai Digital Development. Por ahora cuenta con 50 locales ubicados en Samborondón, Urdesa, Los Ceibos, vía a la costa y centro de Guayaquil, los cuales están divididos en categorías como: más recomendados, beginning with breakfast (comenzando por el desayuno), lunch (almuerzo), dinner (cena), night out (salida nocturna) y todos los restaurantes. Pronto también agregará opciones para Cuenca, Quito y Manta.

En 'Un expreso con Expreso' nos contestaron preguntas como: ¿Qué es lo más difícil de emprender en tecnología?

- ¿Cuál es el consejo que no recibieron, pero creen que es vital para un emprendedor?

- Alexa: No enfocarse en publicidad con influencers. Lo que nos pasó a nosotras es que invertimos mucho dinero en ellos y no nos dio el resultado que esperábamos. No hubiera gustado que nos adviertan un poco, o nos ayudaran a analizar mejor con quién debíamos pautar... Nuestro consejo es que enfoquen en la publicidad tradicional porque es la que de verdad funciona.

- ¿Cómo escoger el nombre ideal?

Noelia: El nombre siempre tiene que ser corto, fácil de recordar y que estar relacionado con lo que quieres transmitir al público. A nosotros nos funcionó que estábamos 100 % seguras del eslogan que queríamos: "nos encargamos del resto". Y a raíz de eso, algo que además iba bien con la palabra restaurante, era Resto.

- ¿Qué pasa si hay miles de ideas? ¿Cómo saber cuál es la ganadora?

- Noelia: Realmente no creo que exista la idea perfecta, pero debes apostar por la que tu creas. Si confías en tu instinto, seguramente será en la que mejor te vaya. Porque realmente no existe un patrón para saber "esta es la idea que funciona y esta es la que no".

- Alexa: También funciona ver cómo te proyectas en el futuro, cómo te ves trabajando... Porque si tu confías realmente en esa idea, vas a tener que seguirla y lucharla... igual nunca es fácil sacar algo nuevo adelante.

- ¿Qué miedos hay que vencer antes de emprender?

- Noelia: Salir al mundo sin saber si va a funcionar y ser tu propio jefe. Uno puede pensar que es lo máximo, pero debes ser muy disciplinado y ponerte tus propias reglas. Muchas veces es más difícil ponértelas tu, que te las ponga otro.

- Alexa: Los días difíciles. Tienes que dejarlos a un lado y decir: "no, sí voy a poder seguir adelante". Creer en ti y en tú instinto, confiar en que tú emprendimiento va a funcionar.

- ¿Cómo fusionar amistad y negocios?

- Noelia: Desde el principio nos aconsejaron que separemos las responsabilidades de cada una... Y literal hicimos una lista para lo que yo era buena, y una lista de Alexa. Luego de eso nos dividimos las responsabilidades. Lo demás ha sido confiar, recordar que escogiste a esa persona por algo y que ella también va a tomar las mejores decisiones porque es parte del negocio.

- Alexa: También hay que saber dividir las cosas, trabajo es trabajo y amistad es amistad. Si hay una diferencia en el trabajo; hablarla, solucionarla y después del trabajo seguimos siendo amigas.

- ¿Qué es lo difícil de emprender en tecnología?

- Alexa: Toma bastante tiempo ejecutarlo; desarrollarlo, lanzarlo y también toma bastante tiempo posicionarlo. Es cuestión de paciencia, confianza y de seguir creyendo en ti.

- Noelia: Para cualquier emprendimiento, así no sea tecnológico: "no hay peor intento que el que no se hace", entonces tienen que intentarlo porque seguramente te irá bien.

