EmpowerEc a domicilio

Que Linda Guamán, cuencana de 34 años, se haya convertido en una de una de las “100 líderes del futuro de la biotecnología”, no tiene por detrás la típica historia de la niña que quería ser científica, sino una serie de malas decisiones que le trazaron el camino hasta donde está hoy.

El reconocimiento lo obtuvo este año, en el Global Biotech Revolution, organizado por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) y Harvard. Sin embargo, antes de esto tuvo que graduarse de una carrera que no le gustaba (ingeniería en alimentos), porque sus papás no la dejaron escoger biología pues no le visualizaban “un futuro próspero”.

Años después, ya enfocada en sus sueños y no en el de su familia, aplicó a una maestría en Microbiología en la Universidad San Francisco de Quito, en donde consiguió una beca completa. Luego alcanzó un doctorado en Microbiología, en la Universidad de Sao Paulo, con una beca de la Senescyt.

Hoy trabaja en una modificación de la levadura Saccharomyces boulardii, para que produzca un compuesto que funciona para prevenir el cáncer de colon y las infecciones intestinales. Además, es parte de un equipo internacional que busca la forma de producir proteína de origen vegetal, con la ayuda de una nariz (con inteligencia artificial) que identifique sabores y olores.

Toda esta cadena de éxitos no solo tuvo detrás una primera carrera mal escogida, un intento fallido de convertirse en monja y un divorcio, también grandes lecciones que compartió este 28 de octubre con 850 mujeres, en la tercera edición de ‘Empower: Girls in Charge’: “No siempre debes hacerle caso a tu mamá”, “lo peor que te puede pasar es que te digan que no”, “quizás no soy lo suficientemente inteligente para hacer de todo, pero soy lo suficientemente ingenua para intentar de todo”.