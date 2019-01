Netflix sube el precio de sus planes de suscripción

La plataforma de streaming Netflix anunció este martes 15 de enero de 2019 el aumento del precio de sus suscripciones en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos.

Los abonados a la opción más popular del grupo, que permite ver videos en alta definición en dos dispositivos a la vez, ahora pagarán 12.99 dólares por mes, en lugar de los 10.99 que pagan actualmente.

La oferta básica de Netflix pasará de 7.99 a 8.99 dólares, y su oferta más completa, que le permite ver cuatro pantallas a la vez en muy alta definición, costará 15.99 dólares en lugar de 13.99.

La plataforma ha invertido mucho en los últimos años para mejorar su oferta y atraer nuevos suscriptores frente a la competencia que ofrecen HBO, Hulu o Amazon, por ejemplo.

En particular, ha desarrollado una gama de productos creados específicamente para Netflix, en especial series como Stranger Things, The Crown y Orange Is The New Black, o más recientemente la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, que acaba de ser galardonada con los Globos de Oro en las categorías de mejor película extranjera y mejor director.

En América Latina y el Caribe

Las nuevas tarifas se aplicarán a todos los suscriptores en Estados Unidos, pero también a los que pagan en dólares en América Latina y el Caribe. Y entre los 40 países latinoamericanos está Ecuador.

En un comunicado dirigido a este país la compañía advierte: “Netflix ha aumentado precios en los Estados Unidos y en varios mercados de América Latina y el Caribe donde la facturación se realiza en dólares estadounidenses, incluyendo Ecuador”.

Los precios en el país, modificados por última ocasión en 2015, quedarían así:

Visualización en una pantalla: se mantiene en 7.99 dólares.

Visualización en dos pantallas: pasa de 9.99 dólares a 10.99 dólares.

Visualización en cuatro pantallas: pasa de 11.99 dólares a 13.99 dólares.

El efecto de esta medida será inmediato para nuevos clientes, y en los próximos meses para las personas que ya estén suscritas al servicio.

Después de esta decisión estratégica, la acción del grupo estadounidense en la bolsa subió más del 6 %, a 352 dólares.