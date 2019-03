Apple TV+: una apuesta para competir con líderes en las plataformas de video en “streaming”

Apple, cuya plataforma de video era muy esperada, se enfrenta al desafío de competir en un mercado bastante concurrido y en pleno auge, liderado por Netflix y sus 140 millones de suscriptores -de los 190 millones en total-, Amazon Prime y Hulu, al que pronto se unirán pesos pesados como Disney y WarnerMedia.

“Las grandes historias pueden cambiar el mundo”, dijo el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, al hacer el anuncio. “Creemos que podemos aportar algo importante a nuestra cultura y nuestra sociedad a través del lenguaje audiovisual”.

Apple también anunció un servicio de suscripción a la prensa, con una lista de prestigiosos diarios y más de 300 revistas, llamado News+, que costará 9,99 dólares mensuales.

Este servicio, disponible desde este lunes en Estados Unidos y Canadá, permite acceder a través de una sola aplicación a revistas como Marie-Claire, National Geographic, Rolling Stone, Time, Wired y The New Yorker, y también a los diarios estadounidenses Los Angeles Times y Wall Street Journal y al canadiense The Star.

News+ funcionará dentro de unos meses en Australia y luego en Europa, inicialmente en Reino Unido, dijo Cook. “Creemos en el poder del periodismo y el impacto que tiene en nuestras vidas, y creemos que Apple News+ será excelente para los consumidores y editores”.

Las relaciones entre los medios de comunicación y los gigantes de la tecnología, especialmente Google o Facebook, han sido difíciles, en tanto los primeros acusan a los segundos de apropiarse de su contenido sin pagar por ello y de absorber sus ingresos publicitarios.