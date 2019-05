6 apps para comer de forma inteligente

VNutrition

Es una opción para Android e iOS y, es ideal para quienes quieren incursionar en el veganismo o en la dieta vegetariana, pero no saben muy bien cómo hacerlo o por dónde empezar. Esta app no brinda una lista de recetas, sino que ayuda a iniciarse. Cuenta con un diario para apuntar lo que se come y una lista de tareas para lograr los objetivos.

Sinazucar.org

Al intentar mejorar la alimentación, muchos personas recortan la ingesta de azúcar. Sin embargo, a veces es muy complicado reconocer cuánto azúcar llevan algunos alimentos. Esta app ayudará a saber de manera sencilla cuánto azúcar añadido hay en lo que uno come. Permite decodificar la información sobre la cantidad de azúcar por medio de la etiqueta nutricional del producto a consumir. Disponible para iOS y Android, o web.