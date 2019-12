Al parecer 'la reina de orden' Marie Kondo no practica lo que predica. Ella, quien a través de su programa de Netflix, incentiva a desprenderse de los objetos innecesarios para así disfrutar de un lugar donde reine el orden y la armonía, ha puesto a la venta en su tienda en línea, una serie de artículos que van en contra de su filosofía de no acumular y economizar.

El discurso de Miss Universo sorprendió a los famosos Leer más

La japonesa de 35 años, que ha dejado a sus millones de seguidores boquiabiertos, más de una vez, por su capacidad de organizar espacios, bajo los preceptos del Feng Shui, ha puesto a la venta objetos que no son indispensables y mucho menos económicos.

En su tienda electrónica www.konmari.com constan más de 100 artículos de aromaterapia, cepillos de uñas y un diapasón (barra metálica) por el momento, solo para compradores de Estados Unidos.

En declaraciones a The Wall Street Journal dijo que con su negocio no está alentando a comprar en exceso y que lo importante es rodearse de elementos que provoquen alegría. "Si el tazón que estás usando actualmente te la produce, no es necesario reemplazarlo en absoluto”.

Entre los artículos constan: portapalillos, $ 8, vela, bolsitas reutilizables $ 18, porta palo santo $ 68, $ 86, escoba y pala $34, zapatillas de cuero $ 206, florero de tela $ 42, cuchillo de cobre $ 180 dólares, botella purificadora de agua $ 98, recipiente para cucharas $ 275.

¿Te animas a comprarlos?