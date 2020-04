Hace 18 años, por un quebranto en su salud, monseñor Luis Cabrera Herrera sintió la muerte. Tuvo la sensación de que todo se derrumbaba y se acababa y, en un instante, se quedó vacío, sin pasado ni futuro. Experimentó que todos sus proyectos se iban destruyendo uno tras otro. Temió en cualquier momento desaparecer para siempre de esta tierra. “¿Qué me salvó? La mirada repleta de afecto de mis cercanos y la presencia amorosa, silenciosa y oculta de Dios, su palabra capaz de alejar cualquier temor del corazón y de curar las heridas más profundas del alma”.

El prelado habla del valor del silencio y cómo, a través de este Dios, también se comunica con la humanidad. Asegura que él ha sentido ese silencio y que, como buen hijo, ha sabido callar porque tiene la certeza de que Él lo sabe y puede todo. “En silencio me ubico a su lado, le ofrezco mi compañía”.

Sostiene que cada existencia es una obra de arte única que ha sido esculpida con amor y dedicación por el Creador. “Él nos llama para transformarnos en fuente de gracia y salvación. Logra que en los rostros humanos resplandezca su presencia. Tengo la esperanza y plena seguridad de que Dios podrá realizar sus sueños en nuestras vidas”.

Y aunque Ecuador y el mundo entero están viviendo no precisamente su mejor sueño, sino una gran pesadilla en la que lo más valioso de sus vidas está en juego: su salud y la de sus seres queridos, me atrevo a preguntar, en nombre de ciertas opiniones que he escuchado, si esto es un castigo o la voluntad de Dios. “En el Antiguo Testamento, la enfermedad era entendida como consecuencia del pecado, castigo o maldición de Dios. Nadie podía acercarse a los enfermos por temor a contaminarse y terminar impuros. Jesús, sin embargo, se acercaba a los enfermos y, sin ningún temor, los tocaba y curaba. Les quitaba, así, el peso de la culpa y les devolvía la alegría de vivir. Con ello quedó claro que la enfermedad es tan solo un aspecto de la condición humana que debe ser afrontada por la medicina, sin dejar de lado el poder de Dios”.

No abandonar a los enfermos

Manifiesta que en esta pandemia, el verdadero pecado está en abandonar a los enfermos. Dejarlos en una soledad que puede conducirlos a una sensación de desamparo que impacte su sistema inmunológico y les provoque ideas suicidas. ¡Cuán importante es entonces la presencia, aunque sea virtual, de las personas que se ama. “Jesús, en la cruz, también sufrió y sintió el dolor de no ver a sus amigos; pero lo superó y se puso en las manos del Padre, que estaba ahí aunque no lo veía ni sentía”.

En estos momentos de crisis y aislamiento social, el sacerdote franciscano nos invita a amar la vida y a valorar la familia, que es el lugar más seguro y donde se haya protección y cariño. “Miremos generosamente a la sociedad como una gran familia interconectada mundialmente; cuidemos nuestro planeta, creemos una cultura de ahorro y solidaridad y confiemos en que la ciencia y la fe nos ayudarán a afrontar esta y otras adversidades”.

Sin procesión, pero con fe

Nos comparte que está convencido que después de la enfermedad y la ancianidad, la muerte sigue siendo el mayor de los límites de la vida, el gran misterio que tiene respuestas variadas y contrapuestas. “Jesús, además de identificarse como la Resurrección y la Vida, señala que nuestra existencia tiene un sentido esperanzador: el encuentro definitivo con el Padre y las personas que amamos. La muerte, de este modo, no tiene la última palabra”.

Por eso motiva a los ecuatorianos a prepararse para vivir la Cuaresma y celebrar con gozo la resurrección de Cristo que, esta vez, por la emergencia sanitaria, será atípica. “No la celebraremos tradicionalmente, con la procesión y recorrido por las calles con el madero a cuestas, pero sí a través de redes sociales. Y de manera particular nos pide que oremos y meditemos en casa. “Recordemos que la mayoría de los creyentes hemos aprendido a amar a Dios en los brazos de nuestras madres o padres”.

Al arzobispo de Guayaquil lo impulsa, desde su fe, la pasión y tenacidad con la que Dios nos ama a todos y el deseo de construir una nueva sociedad, junto a hombres y mujeres de buena voluntad. “Me sostiene la confianza en María, nuestra Madre, quien nos enseña a vivir con esa fe, humildad y valentía con la que supo responder a Dios, especialmente en momentos de dolor e incertidumbre”.

Al charlar sobre sus santos favoritos, me nombra a su madre, y entonces creo entender por qué reconoce tanto la visión femenina del mundo. Con respecto a los que no creen en Dios, asegura que el Señor continúa su obra en la historia de cada persona, incluso en aquellas que, dominadas por el escepticismo o autosuficiencia, no lo toman en cuenta.

Si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría?

Como buen samaritano, continuaría caminando junto a su pueblo, curaría las heridas que nos aprisionan a los recuerdos negativos y nos abriría los ojos de la justicia y la solidaridad para que nos hagamos cargo de los caídos que están en las veredas y a los que no nos acercamos quizás por miedo.

Nos invitaría a mirar más allá de nuestros prejuicios sociales y religiosos, y a reconocernos hermanos y compañeros de camino. Y nos ayudaría a comprender que nos necesitamos para salir de esta crisis, porque nadie se salva solo.

Él seguiría multiplicando los cinco panes y dos peces que dejemos a su disposición. No nos faltan alimentos, medicinas u objetos de limpieza, sino corazones y voluntades dispuestos a repartirlos mejor.

